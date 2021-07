Il y a 70 ans : la première victoire de Ferrari en F1

Ce Grand Prix de Grande-Bretagne 1951 fut riche en émotions pour Enzo Ferrari et ses troupes : il fut le théâtre de la première pole position et de la première victoire en F1 pour Ferrari en tant que constructeur et motoriste, ainsi que du premier succès dans la discipline pour l'un de ses pilotes, l’Argentin José Froilán González.

Lire aussi : Il y a 35 ans : Nigel Mansell gagne la course de sa vie à Brands Hatch

Cette année-là, les Alfa Romeo 159 disposent d'un net avantage depuis le début de la saison, mais les Ferrari 375 sont en embuscade. Deux semaines après le Grand Prix de France, le cirque de la F1 plante son chapiteau sur le rapide tracé de Silverstone, l’ancien aérodrome militaire transformé en circuit automobile.

C’est justement González qui réalise, aux commandes de sa Ferrari, le meilleur temps des qualifications avec un chrono de 1'43"4 à la vitesse moyenne de 161,861 km/h. Il devance deux pilotes Alfa Romeo, Juan Manuel Fangio et Giuseppe Farina, de plus d’une seconde.

Surprise au moment du départ

C’est pourtant l'Italien Felice Bonetto, parti de la septième place sur la grille de départ au volant de la quatrième Alfa Romeo, qui mène le premier tour de piste. Mais González le double rapidement et prend la tête de l’épreuve. Fangio va toutefois doubler González et occuper la tête entre le 10e et le 38e tour de piste.

Les deux rivaux échangeront leurs positions lors d’un arrêt aux stands pour y faire effectuer un plein de carburant, mais González, dont la Ferrari consomme moins, reprend l’avantage sur Fangio et conserve la première place jusqu’au drapeau à damier, agité au 90e passage des bolides.

González remporte donc la première victoire de Ferrari, terminant avec une confortable avance de 51 secondes sur Fangio et deux tours sur Luigi Villoresi, troisième sur une autre Ferrari.

À noter qu’en ce jour du 14 juillet, le meilleur Français fut Louis Rosier, qui termina au dixième rang aux commandes de sa Talbot Lago T26C-DA de l’Écurie Rosier.