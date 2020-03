15 épreuves reportées ou annulées dans l'Histoire

Dakar 2008 1 / 15 Photo de: Team Kamaz Master Les menaces d'Al-Qaïda à l'encontre des intérêts français, et notamment en Mauritanie, ont poussé à l'annulation de l'épreuve alors qu'elle était sur le point de débuter, une première depuis sa création 30 ans plus tôt et alors qu'il était déjà arrivé précédemment que des aménagements de parcours soient réalisés pour des raisons de sécurité. Dès l'année suivante, le Dakar a pris ses quartiers en Amérique du sud, où il allait dès lors se dérouler jusqu'en 2019. En 2020, nouveau déménagement, cette fois vers l'Arabie saoudite.

F1 - GP de Bahreïn 2011 2 / 15 Photo de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Alors que le Printemps arabe a causé une série de révoltes à Manama, capitale de Bahreïn, le pays a déclaré l'état d'urgence, ce qui a entraîné l'annulation du Grand Prix. Prévu sur le circuit de Sakhir, il devait faire objet de premier Grand Prix de cette saison de F1. Quant aux courses de GP2 Asia planifiées à la même époque, elles ont été annulées et remplacées par une manche à Imola.

WRC - Rallye d'Australie 2019 3 / 15 Photo de: Austral / Hyundai Motorsport La vaste vague d'incendies qui s'est déclarée en Australie l'an dernier a causé l'annulation de la dernière manche du Championnat du monde des Rallyes, basée à Coffs Harbour. Si les titres pilotes et copilotes avaient déjà été décernés à Ott Tänak et Martin Järveoja, Hyundai a été mathématiquement assuré du titre constructeurs lorsque cette dernière épreuve de la saison a été annulée.

MotoGP - GP de Grande-Bretagne 2018 4 / 15 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Les séances d'essais et les qualifications avaient eu lieu comme prévu, cependant les fortes pluies et le mauvais drainage du nouveau bitume de la piste de Silverstone ont entraîné l'annulation des courses. Elle a retrouvé sa place la saison suivante après le remplacement de l'asphalte.

24 Heures du Mans 1936 5 / 15 Photo de: LAT Images Initialement prévues les 14 et 15 juin, les 24 Heures du Mans 1936 ont dans un premier temps été repoussées à l'été, sous l'effet de la grève générale qui s'était déclenchée en mai. Le manque d'ouvriers, notamment dans l'industrie automobile, a finalement conduit à l'annulation de l'épreuve.

MotoGP - GP du Qatar 2009 6 / 15 Photo de: Yamaha Motor Racing Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est une pluie torrentielle qui a causé le report de la course MotoGP de Losail en 2009. Organisée de nuit, l'épreuve ne pouvait être décalée dans la soirée dans l'attente que le bitume sèche et le règlement ne prévoyait pas la fourniture de pneus rainurés, aussi a-t-elle finalement eu lieu le lundi, remportée par Casey Stoner.

GP2 Asia - Dubaï 2008 7 / 15 Photo de: GP2 Series Media Service La saison 2008-09 de GP2 Asia, remportée par Kamui Kobayashi, a été amputée d'une manche lorsque la Course Sprint de Dubaï a été annulée pour des raisons évidentes au vu de cette photo : rare dans cette région, la pluie a inondé cette piste pas forcément parée pour les précipitations.

CART - Fontana 2000 8 / 15 Photo de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Le mauvais temps, à nouveau, a été à l'origine du report au lundi de la course dans laquelle Adrián Fernández et Gil de Ferran se sont battus pour le titre CART en 2000. Classé troisième à l'arrivée de cette course à Fontana, le pilote brésilien a remporté le championnat avec l'équipe Penske, tandis que le Mexicain, cinquième de la course, a terminé deuxième de la saison.

WRC - Rallye de Chine 2016 9 / 15 Photo de: Red Bull Content Pool La Chine devait accueillir le Championnat du monde des Rallyes pour la première fois, avec une épreuve programmée entre le 8 et le 11 septembre 2016, cependant la dixième épreuve du calendrier a finalement été annulée en raison de pluies torrentielles et d'inondations dans la région de Huairou, près de Pékin, où elle devait se dérouler.

500 Milles d'Indianapolis 1917-18 et 1942-45 10 / 15 Photo de: IndyCar Series Les deux Guerres mondiales ont poussé à l'annulation de plusieurs éditions des 500 Miles d'Indianapolis. Il y eut une première coupure en 1917 et 1918, après l'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917, puis une seconde qui a durée quatre ans après que les USA ont rejoint le second conflit en décembre 1941.

TT de l'île de Man 2001 11 / 15 Photo de: Toni Börner La classique épreuve de l'île de Man n'a pas pu avoir lieu en 2001 en raison d'une épidémie de fièvre aphteuse ayant touché le Royaume-Uni au printemps et en été. Le principal problème concernait la capacité à désinfecter les concurrents et les spectateurs assistant à l'événement.

CART - Firestone Firehawk 600 2001 12 / 15 Photo de: KOZ La course était programmée pour le 29 avril et devait comporter 248 tours sur le Texas Motor Speedway, un ovale de 2,3 km. Cependant, compte tenu de problèmes physiques ressentis par les pilotes pendant les séances d'essais, il a été décidé de reporter, puis d'annuler la course, pour des raisons de sécurité. Ce fut la seule course de l'Histoire du CART suspendue pour ces raisons.

WRC - Rallye du Chili 2020 13 / 15 Photo de: Toyota Racing En 2020, le WRC a une nouvelle fois perdu une de ses manches, le Rallye du Chili ayant été annulé et reporté à 2021, alors que le pays traverse une crise sociale et est secoué par des mouvements de révolte.

500cc - GP d'Autriche 1980 14 / 15 Photo de: GP3 Series Media Service Le Grand Prix d'Autriche devait faire office de première manche de la saison 1980, fin avril, cependant une épaisse couche de neige recouvrait le circuit du Salzburgring pendant le week-end, rendant sa tenue impossible. Cette même année, deux autres Grands Prix ont été annulés, au Venezuela et en Suède, pour des raisons financières.