F1 2026 : des inquiétudes sur le risque de "voitures Frankenstein"

Alors que la Formule 1 se prépare à une refonte de la réglementation moteur et châssis pour 2026, des inquiétudes émergent quant à la possibilité d'un impact négatif sur le spectacle si certains éléments du nouveau package ne fonctionnent pas comme prévu.

D'après les informations de Motorsport.com, l'habituelle réunion qui s'est tenue au Grand Prix du Canada entre les directeurs d'équipe et Stefano Domenicali, PDG de la F1, a permis de soulever de nouvelles craintes concernant les règles déjà décidées pour les unités de puissance.

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a déjà soulevé cette question auparavant lors de réunions de la Commission F1 et a interrogé sur la nécessité de revoir les plans selon lesquels la répartition de la production d'énergie se fera à part égale entre le moteur à combustion et la batterie. Il aurait été suggéré de plutôt envisager de réduire la dépendance envers la partie électrique afin d'éviter des problèmes.

Préoccupations en ligne droite

Les premières analyses menées par les écuries ont suscité des inquiétudes quant au risque de voir les voitures tomber en panne de batterie sur certains circuits où les systèmes électriques ne pourraient pas régénérer suffisamment d'énergie à partir du MGU-K. Si cela se produisait, les pilotes pourraient adopter des comportements étranges en essayant de générer plus d'énergie à l'entrée des virages. Ils pourraient également subir une perte soudaine de puissance en ligne droite.

Une source a même laissé entendre que si le règlement ne permettait pas de générer suffisamment d'énergie électrique pour un tour, alors les pilotes perdraient le boost de 350 kw (équivalent à 470 ch) provenant des batteries, et pourraient même être contraints de rétrograder en ligne droite.

"Cela nécessite une analyse très détaillée car si on se trompe, ce ne sera pas bon pour le spectacle", confie un directeur d'équipe. "On pourrait voir des pilotes qui conduisent à l'économie pour préserver leurs batteries, ou qui sont obligés de rétrograder en ligne droite. On doit s'assurer de ne pas créer des voitures 'Frankenstein' qui ne correspondraient pas à ce qui était initialement prévu par le règlement."



Certaines écuries expriment des doutes quant au règlement 2026.

Ces inquiétudes ont été alimentées par le fait que les équipes ne connaissent pas encore les profils potentiels de traînée aérodynamique des monoplaces 2026, qui devraient être dotées de systèmes aérodynamiques actifs permettant d'aplanir les ailerons en ligne droite. Si les niveaux de traînée ne sont pas les bons, cela pourrait accroître le risque pour les voitures de ne pas avoir assez de puissance.

"On veut simplement mieux comprendre l'incidence des changements, car on ne veut pas d'une situation où les pilotes ralentissent soudainement à mi-parcours en ligne droite", confirme un autre directeur d'écurie. "S'il y a des problèmes, on doit les résoudre maintenant, car si on attend que les réglementations soient finalisées, il pourrait être trop tard."

Des sources ont indiqué qu'un certain nombre d'équipes souhaitent que la FIA accélère son analyse afin de fournir une vision plus claire de ce à quoi s'attendre pour 2026. Elles souhaitent particulièrement mieux comprendre les caractéristiques de comportement des futures unités de puissance sur chaque circuit.

Il ne s'agit pas seulement du temps au tour, l'objectif étant que les monoplaces ne soient pas trop éloignées des niveaux de performance actuels, mais aussi de la manière et de l'endroit où la puissance est produite tout au long du tour. Si les simulations indiquent que les nouveaux moteurs fonctionneront sans problème sur les circuits offrant une bonne régénération, rien ne garantit que leur profil de performance conviendra à tous les tracés.

La FIA maintient le cap pour 2026



Ces préoccupations surviennent alors que la FIA continue de travailler sur la réglementation châssis, qui doit évoluer vers une aérodynamique active car le changement côté moteur nécessite une réduction importante de la traînée en ligne droite. La FIA a fait savoir qu'elle était pleinement investie pour que les changements se fassent en 2026 et qu'elle était convaincue du spectacle que la F1 continuerait à offrir.

Les changements de réglementation sont maintenus pour 2026.

Les travaux se poursuivent pour finaliser le concept de monoplace et aucun problème majeur n'est apparu au cours des investigations.

"La réglementation moteur 2026 a été clairement définie et approuvée, conformément aux objectifs principaux de la FIA et de la Formule 1 de rester un leader mondial dans le développement de nouvelles technologies qui conduiront à un avenir plus durable sur le plan environnemental, tout en offrant un spectacle sportif passionnant", a réagi un porte-parole de la FIA auprès de Motorsport.com.

"Nous travaillons sur un package complet qui permettra aux voitures de rouler à des vitesses comparables à celles que nous connaissons aujourd'hui, tout en étant beaucoup plus efficientes. Et naturellement, la nature méritocratique de la Formule 1 signifie que que les équipes et les motoristes travailleront sur leurs propres innovations afin d'extraire le potentiel de performance final de ce qu'ils conçoivent."