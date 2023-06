Près de 300 000 euros récoltés dans des enchères pour l'Émilie-Romagne

Après l'annulation du Grand Prix d'Émilie-Romagne le mois dernier en raison des inondations ayant touché la région, le promoteur de l'épreuve, Formula Imola, a convenu avec l'organisme italien ASN et la F1 de faire don des trophées de l'édition 2023 à une vente aux enchères caritative. En outre, Pirelli a cédé le prix de la pole position, tandis que la marque Ferrari Trento a fait don d'une des bouteilles de vin mousseux déposées sur le podium.

Tous les objets ont été dédicacés par les 20 pilotes de la grille au cours du week-end du Grand Prix d'Espagne, les signatures des dix directeurs d'équipe ayant également été apposées sur les trophées. La vente aux enchères a été organisée par Memento Exclusives, partenaire de la F1, et les bénéfices reversés à l'Agence pour la sécurité territoriale et la protection civile de la région Émilie-Romagne.

La vente représentait une occasion unique pour les fans ou les collectionneurs d'obtenir des trophées modernes, même s'ils n'ont pas été attribués à des pilotes. Ceux-ci ont toutefois un aspect historique puisque les noms des vainqueurs de Grands Prix à Imola, de 1980 à 2022, y sont gravés : citons Nelson Piquet, Didier Pironi, Patrick Tambay, Alain Prost, Elio de Angelis, Ayrton Senna, Nigel Mansell et Michael Schumacher.

George Russell, Mercedes, signe les trophées du GP d'Émilie-Romagne

Ayant trouvé preneur pour 71 275 livres sterling (83 100 euros au taux de change actuel), le trophée constructeur du vainqueur s'est avéré plus populaire que la version pilote, qui a été adjugée à 60 100 livres (70 071 euros). Les trophées des deuxième et troisième places se sont vendus respectivement 43 517 euros et 37 367 euros, le trophée de la pole position Pirelli atteignant quant à lui 47 505 euros. La bouteille Ferrari Trento a rapporté 13 029 euros.

"Une fois de plus, la communauté F1 a fait preuve d'une grande générosité en récoltant, par le biais de cette vente aux enchères, une somme qui sera reversée à ceux qui souffrent encore des dégâts causés par les intempéries en Émilie-Romagne, qui ont été très graves et dont les conséquences pèseront lourdement sur la population pendant une longue période", a commenté Mario Isola, responsable de Pirelli F1. "Toute aide, même minime, peut être utile et nous sommes heureux d'avoir apporté notre contribution."

Barry Gough, PDG de Memento Exclusives, a ajouté : "Nous sommes heureux d'avoir pu soutenir l'Agence pour la sécurité territoriale et la protection civile de la région Émilie-Romagne et d'avoir aidé à récolter une somme incroyable, qui sera reversée à cette noble cause. Ces objets étaient tous des pièces uniques et le fait qu'ils aient permis de récolter 247 171 livres sterling [288 179 euros au taux de change actuel, ndlr] est absolument fantastique."

Des posters signés par Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, pilotes Alfa Romeo, sont encore disponibles sur le site Internet de Memento et de la Formule 1.