Après 55 infractions en qualifs, les commissaires menacent de sévir

Charger le lecteur audio

Ce samedi soir après les qualifications, les commissaires ont convoqué les pilotes Haas, Kevin Magnussen et Mick Schumacher, tous deux soupçonnés d'avoir roulé de façon "inutilement lente" lors des tours de sortie et de rentrée au stand en qualifications du GP d'Espagne. Avant chaque épreuve, la direction de course fixe un temps maximum pour que chaque pilote puisse effectuer la distance qui sépare les deux lignes de Safety Car (SC1 et SC2), afin de s'assurer qu'ils ne roulent pas trop lentement en piste. À Barcelone, ce temps était de 1'31"0.

Dans les deux décisions rendues, les commissaires ont simplement averti les deux pilotes mais en ont profité plus globalement pour lancer un avertissement après avoir constaté un total de 55 violations de ce temps maximum de la part de 18 pilotes différents : "Au cours des qualifications, 18 pilotes ont enfreint à 55 reprises les Notes du directeur de course (point 4) concernant le temps [maximum] entre SC1 et SC2", peut-on ainsi lire dans la décision rendue.

"Les commissaires ont examiné chaque cas, et la majorité d'entre eux étaient le résultat de pilotes suivant un autre pilote qui était également sur un tour de sortie et comme chaque pilote tentait de créer un écart avec le pilote précédent, ils sont devenus successivement plus lents jusqu'à ce qu'un 'train' de pilotes dépasse le temps [imparti]."

Dans ces conditions, pourquoi avoir seulement convoqué les pilotes Haas ? Simplement parce que les commissaires ont considéré que, vu leur position dans la ligne des stands, à savoir le dernier garage et donc le plus proche de la sortie, il leur est plus aisé de respecter le temps puisqu'ils sont souvent les premiers ou parmi les premiers pilotes sortis, donc sans autre voiture devant eux.

"Les cinq fois où ces 'trains' se sont formés pendant les tours de qualifications, le pilote de la voiture 47, Mick Schumacher, et le pilote de la voiture 20, Kevin Magnussen, étaient les premiers, ou presque, à sortir des stands en raison de l'emplacement de leur garage, et ont donc pu contrôler leur vitesse sans avoir à se préoccuper des voitures qui les précédaient", notent les commissaires. "De plus, les commissaires ont constaté que les voitures qui n'ont pas suivi les instructions du directeur de course suivaient généralement ces deux monoplaces."

Cette procédure s'appliquait en début de saison uniquement aux tours de rentrée au stand pendant et après la fin des qualifications, avant d'être appliquée à "tous les tours" en qualifications à compter d'Imola. Les commissaires de Barcelone jugent donc que la procédure est plutôt nouvelle, justifiant leur indulgence sur le sujet par ce contexte ; toutefois, apparaît dans leur décision très clairement la menace de véritables sanctions à l'avenir.

"La procédure imposée par les Notes est relativement nouvelle et a été introduite au cours de cette saison, et elle n'a pas donné lieu à une pénalité jusqu'à présent", ajoutent les commissaires. "Toutefois, pour les raisons susmentionnées, les commissaires déterminent que le non-respect des instructions par ces pilotes [Magnussen et Schumacher] était davantage sous leur contrôle que celui des autres pilotes."

"Comme il s'agit d'une nouvelle procédure et compte tenu du fait que d'autres pilotes ont enfreint la consigne, mais pas à un tel degré, les commissaires émettent un avertissement aux pilotes concernés. Les commissaires notent que d'autres violations pourront entraîner des pénalités accrues non seulement pour ces pilotes, mais aussi pour tout concurrent qui commettra une infraction similaire à l'avenir."