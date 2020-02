La F1 l'été en Provence-Alpes-Côte d'Azur : le pit-stop parfait

Cet article vous est proposé par le GP de France F1 2020

La fin du mois de juin marque le moment de l'année où il devient de plus en plus difficile de ne pas laisser l'esprit vagabonder vers les vacances estivales ! Et quoi de mieux que de commencer celles-ci par un beau déplacement mêlant soleil, divertissements, visites touristiques et action en piste ? Le Grand Prix de France de Formule 1, sur le Circuit Paul Ricard, est un formidable prétexte pour emmener toute votre petite famille ou retrouver vos amis pour une coupure de la vie quotidienne bien méritée.

Mais le week-end de Grand Prix représente aussi une belle occasion de réaliser la première halte d'une plus grande escapade consacrée à la découverte des richesses que la région Provence-Alpes Côte d'Azur a à offrir, comme le font de très nombreux touristes français et étrangers.

L'endroit n'attire pas chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier par hasard : il fait bon vivre, au début de l'été, dans les charmantes stations côtières et à l'intérieur des terres, comme dans le superbe village de Lourmarin en Luberon. Le tout est relié par des routes permettant de contempler de somptueux paysages. Sans parler du beau temps, alibi parfait pour opérer de nombreux arrêts rafraîchissements ou apéritifs prolongés dans un coin ombragé, ainsi que découvrir la gastronomie locale en se ressourçant, qu'il s'agisse d'une bouillabaisse dégustée à Marseille ou d'un bon plat provençal chargé de légumes après une visite du scénique du Parc naturel régional du Verdon.

Les amateurs de jet-set qui n'auraient pas assez de la F1 pour rêver pourront prolonger leurs pérégrinations à Saint Tropez, à 1h30 de route du Circuit Paul Ricard. Les itinéraires possibles sont nombreux, et le site du Comité Régional du Tourisme de la région PACA regorge de pépites pour compléter tout type de séjour, de quelques jours comme de quelques semaines.

"La Summer Race" a donc tout pour plaire, et il est déjà temps de vous assurer que vous disposerez des meilleures places en tribunes ou d'un point de vue permettant de profiter de l'ambiance passionnée entourant notamment l'équipe d'usine Renault ou encore les pilotes français Esteban Ocon, Pierre Gasly et Romain Grosjean. Bien entendu, les tifosi, toujours largement représentés pour soutenir Ferrari sur tous les circuits du monde, seront présents en force en espérant une nouvelle victoire en F1 de Charles Leclerc. Les pass 3 jours pour le Grand Prix de France de Formule 1 sont toujours accessibles à la vente.