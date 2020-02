5 grands moments parmi les GP de France organisés au Paul Ricard

Contre toute attente, Fittipaldi porta alors une attaque optimiste dans le dernier droite alors que Scheckter avait été ralenti par le trafic. Mais le Sud-Africain tint sa place et les deux hommes entrèrent en collision, ce qui les mit tous deux hors-jeu. Jackie Stewart, parti de la pole position, et Denny Hulme ayant tous deux rencontré des problèmes de pneus, c'est finalement Peterson qui remporta ce jour-là sa première victoire en F1 pour ce qui était son 40e Grand Prix.

La deuxième édition du Grand Prix de France au Paul Ricard s'avéra riche et mouvementée, mêlant les premiers pas tonitruants d'un débutant, un accrochage entre les leaders de la course et la première victoire d'une future légende. Rien que ça !

1980 − Sept Français au départ, Jones vainqueur des deux Ligier

Alan Jones a toujours été meilleur en course qu'en qualifications, et il le démontra notamment lors du Grand Prix de France 1980. Le pilote Williams partait de la quatrième place et il tint initialement ce rang, alors que le poleman, Jacques Laffite, menait la course au volant de sa Ligier. Alan Jones, René Arnoux sur Renault et le deuxième pilote Ligier, Didier Pironi, se lancèrent dans une superbe bagarre durant cette première partie de la course, s'échangeant plusieurs fois leurs places avant que le pilote Williams ne s'installe en tête de ce petit groupe au huitième tour.

Jones se trouvait alors à huit secondes de Laffite, mais un sous-virage de plus en plus fort sur la Ligier permit au pilote Williams de se rapprocher et, à 20 tours de l'arrivée, il prit la tête. Pironi, l'un des sept pilotes français au départ, dépassa lui aussi un Laffite en difficulté, sans toutefois pouvoir rattraper Jones. L'Australien s'imposa avec 4"5 d'avance au terme de ce qu'il considère comme l'une de ses meilleures courses.