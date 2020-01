Les meilleurs emplacements pour assister au GP de France

Cet article vous est proposé par le GP de France F1 2020

Situé sur un plateau surplombant la côte méditerranéenne, le Paul Ricard offre une vue typiquement méridionale, ouverte sur les montagnes à l'horizon. Mais son attrait ne s'arrête pas aux paysages, loin s'en faut. Car si les fans les plus jeunes pourraient penser qu'il s'agit de l'un des derniers à avoir rejoint la Formule 1, ce circuit possède au contraire un riche héritage et draine avec lui le souvenir des éditions du Grand Prix de France qui s'y sont tenues entre 1970 et 1990. Arrêtez-vous à l'Hostellerie Bérard, à La Cadière-d'Azur, et devant les photos de Graham Hill et Colin Chapman tapissant le bar et près d'un piano sur lequel a joué Elio de Angelis, vous percevrez à quel point le Circuit Paul Ricard est synonyme de l'âge d'or de la F1.

Au tournant de ce siècle, le Paul Ricard a été rénové pour devenir un circuit d'essais ultra moderne, avec de larges zones de dégagements qui en font l'une de ses caractéristiques et offrent une vue panoramique depuis les nouvelles tribunes. Vous aurez beaucoup à faire avec tous les divertissements prévus hors de la piste, mais vous aurez également beaucoup à voir, car plus que n'importe quel autre circuit, le Paul Ricard ne réduit pas le spectacle offert aux spectateurs à un seul virage ou à un morceau de ligne droite…

LIGNE DROITE DE DÉPART-ARRIVÉE – Pass 3 jours - 499 €

C'est là que tout commence et se termine. C'est indéniablement dans les instants qui précèdent le départ d'un Grand Prix que l'impatience est la plus palpable : l'odeur des freins chauds et de la gomme alors que les monoplaces se mettent en grille, le bruit des moteurs qui dépassent le limiteur de régime, ce bref instant où tous les yeux sont rivés sur les feux de départ, puis le grondement des voitures qui sont lâchées comme des missiles. Peu de choses, dans le sport, peuvent égaler le départ d'un Grand Prix de F1 en matière de spectacle grandiose, et la tribune principale du Paul Ricard vous permet de vivre ce moment clé de la course.

Cette tribune offre également une vue sur chaque arrêt au stand, un moment déterminant où un Grand Prix peut se gagner ou se perdre. Elle permet aussi une vue sur la ligne droite en elle-même, où les monoplaces passent à plus de 300 km/h et préparent des tentatives de dépassement au premier virage, qui se trouve également dans le champ de vision.

SAINTE BAUME – Pass 3 jours - 289 €

Cet ensemble de tribunes surplombe les virages 3, 4, 5, 6 et 7 et vous offrira un regard parfait sur la manière dont les pilotes de F1 parviennent à boucler un tour rapide. C'est à cet endroit qu'a eu lieu ce qui est probablement l'accident à plus haute vitesse de l'Histoire, lorsqu'Alexander Wurz testait sa McLaren et qu'un pneu avait rencontré une défaillance. Ces virages forment néanmoins une portion particulièrement technique, et sont un véritable test d'habileté plutôt que de bravoure.

Cela peut toutefois changer en course, car les pilotes sont tentés de dépasser les limites de la piste en cas de lutte roue contre roue. C'est là que Pierre Gasly et Esteban Ocon se sont accrochés dans le premier tour en 2018, alors que le gros du peloton allait atteindre le troisième virage.

Il se passe également beaucoup de choses dans le virage 7, car il commande la ligne droite du Mistral. Les pilotes souhaitent en sortir rapidement pour ensuite gagner du temps, ce qui en fait un point chaud pour les tête-à-queue en qualifications comme en course. Pour cela réserver en Sainte Baume 6.

LA CHICANE – Pass 3 jours - 289 €

Agrandie à la demande de Toyota, qui a passé une année complète à réaliser des essais privés avant ses débuts en F1 en 2002, La Chicane offre une opportunité de dépassement majeure, puisque les F1 modernes atteignent plus de 300 km/h avant d'y plonger.

Chaque année, cette tribune permet d'assister à de nombreux moments d'action, et c'est ici notamment que Sebastian Vettel a réalisé plusieurs dépassements en 2018, pour remonter jusqu'à la cinquième place après son accrochage du premier tour. Daniel Ricciardo, l'un des pilotes les plus redoutables quand on parle de freinage tardif, est lui aussi toujours très en vue à cet endroit, et il a été au cœur d'une bagarre acharnée l'opposant à Lando Norris, Kimi Räikkönen et Nico Hülkenberg l'an dernier, pour laquelle il a même été pénalisé.

VIRAGE DU PONT – Pass 3 jours - 349 €

Surplombant le passage technique du Virage du Pont, cette tribune est un régal pour les photographes. L'approche est particulière, avec un long virage à droite à moyenne vitesse, qui se fond avec une légère courbe à gauche puis un freinage quasiment arrêté pour un dernier virage à droite qui se prend en seconde. C'est ce qui en fait un point clé du circuit. C'est technique, tout en brisant la fluidité du rythme des pilotes, les poussant à commettre des erreurs.

Les pilotes de F1 parviennent généralement à échapper au contact à cet endroit, mais pendant les courses annexes on y voit énormément de blocages de roue, de tête-à-queue et d'accrochages.

LE BEAUSSET – Pass 3 jours - 289 €

C'est ici que vous verrez les F1 exploiter au maximum les performances de leurs pneus et les pilotes à la limite de leurs capacités, en arrivant à Signes à plus de 330 km/h et sans toucher les freins au moment de s'engager à droite. Le Beausset est un double-droit qui se resserre et qui fait office de point d'entrée sur la portion la plus technique du circuit. C'est un enfer si l'on est au volant d'une voiture déséquilibrée, qui glisse ou qui est chaussée de gommes usées.

Alors que les freins y sont à peine effleurés, ce secteur fait la part belle au ressenti et à la finesse. C'est là que l'on voit exceller les pilotes les plus en phase avec leur monture, et là aussi que l'on perçoit ceux qui semblent être des proies faciles. Sebastian Vettel l'avait démontré en 2018 face à la Renault de Nico Hülkenberg.