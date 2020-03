Devenez Membre du Grand Prix de France - Le Club

Cet article vous est proposé par le GP de France F1 2020

Les membres du Grand Prix de France − Le Club pourront participer au cours de l’année 2020 à des rendez-vous exceptionnels. Ces événements exclusifs, qu’il s’agisse du dîner de Gala ou des conférences, leur permettront de rencontrer des pilotes de Formule 1 et des personnalités liées à cette catégorie, ainsi que les dirigeants du Grand Prix de France. Les membres Grand Prix de France − Le Club bénéficieront d’offres privilégiées, de contenus exclusifs et de nombreuses autres surprises, dont un Welcome Pack (tarifs et informations : club@gpfrance.com).

En parallèle, le Grand Prix de France de Formule 1 crée le Grand Prix de France − Pilotes Club, qui rassemblera des pilotes de Formule 1 français ayant marqué l’Histoire de la discipline et du sport automobile. Ces mêmes pilotes seront conviés à tous les événements du Grand Prix de France − Le Club.

Eric Boullier : "Je me réjouis de la création du Grand Prix de France − Le Club et du Grand Prix de France − Pilotes Club. Ces rencontres entre passionnés et acteurs de la Formule 1 vont être une belle plateforme d’échange sur le sport automobile."

Jean Alesi : "La création du Grand Prix de France − Pilotes Club par l’organisation du Grand Prix de France de Formule 1 est une vraie reconnaissance pour les pilotes français qui ont contribué à écrire l’Histoire de la Formule 1 et particulièrement l’année de la célébration des 70 ans de ce sport. Je suis ravi de participer à des événements réunissant passionnés, pilotes et personnalités de la Formule 1."

Le programme 2020 :

Mars / Dîner de gala « Black Tie – Grand Prix de France » (Paris)*

Dîner de prestige en présence des Présidents du Club, des dirigeants du Grand Prix de France, de personnalités de la Formule 1 et d’anciens pilotes français de Formule 1, membres du Grand Prix de France − Pilotes Club.

OU

Septembre / Dîner de gala au Fortin de Corbières (Marseille)*

En partenariat avec le Club des Masters (Club d’entrepreneurs de la Région Sud, présidé par Jean-Christophe Marquet), dîner de prestige réunissant les dirigeants du Grand Prix de France, des personnalités de la Formule 1 et d’anciens pilotes français de Formule 1, membres du Grand Prix de France – Pilotes Club.

Mars à décembre / Meet & Greet Formule 1 (Paris ou Marseille)*

Deux rencontres organisées, au cours de l’année 2020, autour de personnalités de la Formule 1 (pilotes, dirigeants d’écuries, ingénieurs, journalistes, etc), des dirigeants du Grand Prix de France et d’anciens pilotes français de Formule 1 membres du Grand Prix de France – Pilotes Club.

*Nombre de places limité, inscription obligatoire. Tarifs et informations : club@gpfrance.com

Plus d’informations sur : https://www.gpfrance.com/grand-prix-de-france-le-club/