Les abeilles de Vettel vont colorer le virage 2 de Suzuka

Sebastian Vettel est présent au Japon actuellement dans le cadre de sa campagne "Buzzin' Corner", qui s'inscrit dans les efforts du quadruple Champion du monde pour mettre en lumière le sujet de la biodiversité et des dangers qui pèsent dessus.

Ainsi, le virage 2 sera symbolique à deux titres : les vibreurs y seront peints en jaune et noir, couleurs associées aux abeilles, mais surtout 11 hôtels à abeilles seront installés dans une zone dans la partie intérieure du virage.

S'exprimant sur Instagram, Vettel a déclaré : "Nous savons qu'il existe un insecte très célèbre, et c'est l'abeille. L'abeille est jaune et noire, et elle est l'ambassadrice parfaite pour nous dans le cadre de ce projet."

"L'idée est de souligner l'importance de la biodiversité, car il ne s'agit pas seulement de l'abeille, mais aussi de tous les autres insectes. Nous utilisons donc l'abeille comme ambassadrice, et elle nous aidera, je l'espère, à faire passer ce message très fort."

Vettel a en sus invité tous les pilotes de F1 et les écuries au lancement du projet, qui aura lieu à Suzuka ce jeudi après-midi.

Après avoir passé une partie des derniers jours à aider à la construction des hôtels à insectes, Vettel a expliqué : "C'est très stimulant, et beaucoup de travail et de passion ont été consacrés à ce projet, et c'est formidable que vous soyez tous de la partie."

"C'est un plaisir d'être de retour à Suzuka et j'espère que ce n'est que le début d'une initiative et de projets dans le monde entier qui conduiront à plus de vibreurs jaunes et noires sur les circuits et à plus d'habitat et d'espace pour les insectes."

"Nous devons célébrer la diversité, non seulement chez les êtres humains, mais aussi dans la nature, et nous devons la protéger. Cela me tient vraiment à cœur et c'est ce que je veux mettre en avant ici tout en sensibilisant les gens."

Vettel a quitté la Formule 1 l'an passé après une carrière débutée en 2007 dans le championnat. Ses dernières années dans la discipline l'ont vu publiquement prendre parti pour un certain nombre de causes environnementales, en profitant de sa notoriété.