Accord FIA/Ferrari : 7 écuries "choquées" réclament de la transparence

Il y avait fort à parier que l'accord au contenu confidentiel entre la FIA et Ferrari suite à l'enquête de l'instance sur le moteur 2019 de la Scuderia allait faire grand bruit. Et il n'aura pas fallu attendre très longtemps puisque ce mercredi, sept écuries (Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point et Williams) ont publié un communiqué pour réclamer à la fédération toute la transparence sur l'affaire.

Lire aussi : Pourquoi la suspicion autour du moteur Ferrari a été ravivée

Fin 2019, la FIA avait conduit une enquête suite à de nombreux soupçons de contournement du règlement par Ferrari concernant son unité de puissance, et notamment les vitesses de pointe atteinte en ligne droite. La suspicion se portait notamment sur le non respect de la règle sur le début de carburant mais également sur l'utilisation détournée d'huile dans le processus de combustion. L'annonce de vendredi dernier, indiquant un accord confidentiel passé avec Maranello sans révéler les conclusions de son enquête, a été une surprise, tant au niveau du timing (peu avant la fin des essais hivernaux) que du contenu.

Voici ce communiqué dans son intégralité :

"Nous, les écuries mentionnées ci-dessous, sommes surprises et choquées par le communiqué publié par la FIA le vendredi 28 février concernant la conclusion de son enquête sur l'unité de puissance de Formule 1 de la Scuderia Ferrari.

Un régulateur sportif international a la responsabilité d'agir avec la plus grande exigence de gouvernance, d'intégrité et de transparence.

Après des mois d'une enquête qui n'a été entreprise par la FIA que suite à des questions soulevées par d'autres équipes, nous protestons vigoureusement contre l'accord confidentiel trouvé par la FIA avec Ferrari pour conclure cette affaire.

Par conséquent, nous déclarons par la présente notre engagement partagé dans la quête d'une transparence complète et véritable dans cette affaire, afin d'assurer que notre sport traite tous les concurrents équitablement, dans les règles. Nous le faisons au nom des fans, des participants et des acteurs de la Formule 1.

De plus, nous nous réservons le droit de demander réparation en justice, via la procédure officielle de la FIA et auprès des tribunaux compétents.

McLaren Racing Limited

Mercedes-Benz Grand Prix Limited

Racing Point UK Limited

Red Bull Racing Limited

Renault Sport Racing Limited

Scuderia Alpha Tauri S.p.A.

Williams Grand Prix Engineering Limited"

Plus d'informations à suivre...