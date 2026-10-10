Accrochage Norris-Pastri : le verdict des commissaires

L'un des évènements marquants de la journée de samedi au Grand Prix de Singapour aura été l'accrochage entre les McLaren survenu dans le dernier tour du sprint. L'incident, qui a eu lieu alors qu'Oscar Piastri était quatrième et que Lando Norris était cinquième, a provoqué l'abandon de l'Australien tandis que son équipier a terminé en huitième position.

Rapidement, les commissaires se sont saisis du dossier, parmi les nombreux qui étaient sur leur table suite à cette course courte disputée dans des conditions précaires en raison de la pluie qui a détrempé la piste.

Concernant l'affaire impliquant les deux McLaren, ils ont décidé de n'infliger aucune sanction, ni à Piastri ni à Norris, jugeant que les deux hommes avaient chacun contribué à l'incident.

Voici leur justification complète : "Le pilote de la voiture n°1 a tenté de dépasser la voiture n°81 par l'intérieur au virage 5. Une collision s'est produite au point de corde."

"Le pilote de la voiture n°81 a expliqué qu'il ne s'attendait pas à ce que la voiture n°1 tente un dépassement et qu'après avoir amorcé le virage, il a remarqué la voiture n°1 à l'intérieur et a tenté de lui laisser de la place. Le pilote de la voiture n°1 a déclaré avoir vu une occasion de dépasser. Il a indiqué que le train avant de sa voiture se trouvait devant le rétroviseur de la voiture n°81 avant la corde et qu'il s'attendait donc à bénéficier d'un espace suffisant. À l'approche de la corde, l'espace s'est avéré plus restreint que prévu ; il a donc dû utiliser le vibreur intérieur et freiner, ce qui a entraîné une collision."

"Les commissaires ont estimé que les deux pilotes avaient contribué à l'incident et qu'aucun des deux n'était entièrement ou principalement responsable de la collision. Par conséquent, les commissaires ont décidé de ne prendre aucune sanction."

Des commissaires cléments à Singapour

L'incident entre Sergio Pérez et Lance Stroll au sprint de Singapour. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Dans les autres incidents soumis aux commissaires après le sprint, ils ont globalement fait preuve de mansuétude. Ainsi, pour l'accrochage entre Sergio Pérez et Lance Stroll, aucune sanction n'a été prise, notamment contre le Canadien qui semblait le plus en cause.

Leur justification, succincte, est la suivante : "La voiture n°11 a tenté de dépasser la voiture n°18 par l'intérieur à l'entrée du virage 16, et les deux voitures se sont percutées. Les commissaires ont estimé que le pilote de la voiture n°18 avait pris une trajectoire raisonnable à l'entrée du virage et qu'il n'était donc pas en tort."

Concernant, ensuite, l'empilement de la fin de Safety Car qui a notamment impliqué Gabriel Bortoleto, Alexander Albon et Valtteri Bottas, le tarif a été le même, à savoir pas de sanction.

Ici, les commissaires ont toutefois précisé que, sans leur abandon, ils auraient pénalisé Albon et Bottas. Cependant, le fait que la pénalité envisagée de cinq secondes n'aurait de toute façon pas été convertie en positions de recul sur la grille les a incité à ne pas donner de pénalité.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Dans les cas du Thaïlandais et du Finlandais, ils estimaient que la collision avec une autre voiture "aurait pu être évitée si le pilote [...] avait mieux anticipé le risque d'un effet accordéon devant lui et avait laissé davantage d'espace en suivant la voiture [devant lui], en particulier dans des conditions humides".

Enfin, au sujet d'Arvid Lindblad, qui était soupçonné d'avoir commis une infraction en pilotant sur une distance assez importante dans à contresens sur la piste au niveau du virage 5, en tentant de se relancer après un tête-à-queue, là aussi les officiels se sont montrés cléments en n'infligeant aucune sanction.

"Compte tenu de la situation difficile dans laquelle s'est retrouvé le pilote de la voiture n°41, dont la voiture s'est d'abord retrouvée en sens inverse puis incapable de tourner, et étant donné en outre qu'il n'y avait pas de véhicules venant en sens inverse, les commissaires ont estimé que ce qui s'était produit ne présentait pas de danger dans ces circonstances et n'ont donc pris aucune sanction", ont-ils conclu.