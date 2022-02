Adam Driver et Penélope Cruz joueront dans le film sur Enzo Ferrari

Charger le lecteur audio

Le prochain film de Michael Mann, réalisateur de "Le Dernier des Mohicans", "Heat" ou encore "Ali", sera consacré à la vie d'Enzo Ferrari. Le média spécialiste du cinéma Variety révèle que le rôle du Commendatore sera confié à Adam Driver, tandis que Penélope Cruz sera Laura Ferrari, son épouse.

Le scénario se base sur le livre "Enzo Ferrari - The Man And The Machine" de Brock Yates et nous plonge en 1957, une année particulièrement difficile dans la vie du fondateur d'une entreprise emblématique. Enzo Ferrari venait de perdre son fils, Dino, et son mariage était en péril en raison de sa liaison avec sa maîtresse Lina Lardi (interprétée par Shailene Woodley). Le film de Mann relatera la renaissance de Ferrari, en tant qu'homme et constructeur automobile, grâce à la course, plus précisément les Mille Miglia.

"Le fait que ces artistes merveilleusement talentueux, les acteurs Adam Driver, Penélope Cruz et Shailene Woodley, puissent donner vie à ces personnages uniques sur place, à Modène et en Émilie-Romagne, me comble", a indiqué Mann.

Enzo Ferrari au GP d'Italie de F1 1967

Adam Fogelson, président de STX Films, qui se charge de la distribution, a ajouté : "Ferrari est bien plus que l'histoire d'un homme et de sa machine. C'est une histoire extraordinaire et émouvante que Michael développe depuis des années. Toute l'équipe de STX est impatiente de débuter la production avec ce casting et ce cinéaste de rêve."

"Adam Driver est l'un des acteurs les plus talentueux et les plus fascinants d'aujourd'hui, et nous ne pourrions pas être plus ravis de l'associer à Penélope, dont la carrière légendaire se construit à chaque rôle qu'elle accepte."

Le rôle d'Enzo Ferrari devait initialement être attribué à Hugh Jackman, les raisons de son remplacement étant pour l'heure inconnues. Notons qu'une précédente tentative de tournage, en 2004, avec Al Pacino dans le rôle principal d'un film réalisé par Sidney Pollack, n'avait pas abouti.