Pas d'ADUO à Monza pour Mercedes, le nouveau moteur attendu en octobre

L'une des principales interrogations avant le Grand Prix d'Italie concerne évidemment la pénalité dont écopera Kimi Antonelli.

Le leader du championnat a atteint la limite de quatre moteurs à combustion interne (ICE) autorisés par le règlement 2026 et utilisera une unité entièrement neuve lors de son week-end à domicile, une décision qui le contraindra à s'élancer depuis le fond de la grille.

Il y a fort à parier qu'il ne s'agira pas de sa dernière pénalité de la saison. En comptant Monza, dix manches figurent encore au calendrier 2026, en tenant compte de la potentielle annulation des Grands Prix du Qatar et d'Abu Dhabi et de l'ajout d'Imola en tant que dernière manche de la saison.

Les équipes doivent donc évaluer le kilométrage qu'il leur reste à couvrir et déterminer sur quels circuits une éventuelle pénalité aurait le moins d'impact. Mercedes a choisi Monza pour Antonelli, probablement le circuit du calendrier où il est le plus facile de remonter dans le peloton.

Pas d'évolution ADUO pour Mercedes à Monza

La cinquième unité de puissance utilisée par Antonelli ne bénéficiera toutefois pas des évolutions permises par l'ADUO. Mercedes a obtenu l'autorisation d'introduire une unité de puissance évoluée, mais son lancement est prévu lors de la tournée américaine du championnat en octobre, à Austin ou, à défaut, à Mexico. Kimi Antonelli et George Russell devraient ainsi utiliser six unités de puissance sur l'ensemble de la saison.

Détail de l'unité de puissance de la Mercedes W17. Photo de: AG Photo

La décision de Mercedes d'équiper la monoplace d'Antonelli d'une nouvelle unité de puissance dès le Grand Prix d'Italie est avant tout liée à l'état de son "pool", terme désignant l'ensemble des composants dont dispose un pilote. Dans le cas de l'Italien, certaines défaillances rencontrées par ses précédentes unités de puissance ont été définitives, rendant impossible la récupération des composants concernés.

D'où la nécessité d'introduire un nouveau moteur, notamment en prévision des quatre prochaines manches, dont trois se dérouleront sur des circuits urbains. En cas de pénalité, Bakou offrirait encore des possibilités de remonter dans le classement, tandis qu'un départ depuis le fond de la grille à Madrid ou à Singapour compromettrait presque totalement les chances de décrocher un nombre conséquent de points.

Monza permettra donc à Antonelli de conserver une chance réaliste de signer un bon résultat tout en améliorant sensiblement l'état de son pool pour la suite de la saison.

La situation de George Russell est légèrement plus favorable. Bien qu'il ait actuellement utilisé le même nombre de composants qu'Antonelli - il a même déjà homologué son quatrième turbo, soit un de plus que Kimi -, Russell dispose d'un pool plus important, ayant subi moins de défaillances définitives que son coéquipier.