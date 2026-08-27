Près de trois mois après le Grand Prix de Monaco, le résultat de la course la plus prestigieuse de Formule 1 n'est toujours pas définitif.

Les pénalités infligées à Pierre Gasly ont été annulées dans la semaine qui a suivi la course, lui permettant de récupérer la troisième place aux dépens d'Isack Hadjar, mais c'était loin de marquer la fin de l'affaire. McLaren et Red Bull ont depuis contesté cette décision devant la Cour Internationale d'Appel de la FIA, où l'audience a eu lieu mardi dernier.

Cependant, toutes les parties ont indiqué qu'il ne fallait pas s'attendre à un verdict dans l'immédiat. La décision pourrait encore prendre deux à trois semaines, ce qui correspond à la procédure habituelle pour une affaire traitée par la Cour d'Appel. Ce qui était plus inhabituel, en revanche, est que l'audience a duré toute la journée.

La cour a entendu les arguments de toutes les parties, mais il lui faudra du temps pour rendre un jugement mûrement réfléchi. Cela s'explique par la complexité des arguments juridiques en jeu, mais aussi par les implications plus larges pour la Formule 1, que McLaren a notamment explicitement liées à cette affaire.

Isack Hadjar et Oscar Piastri ont tous les deux perdu une position et donc des points au championnat à la suite de l'annulation des pénalités de Pierre Gasly, mais selon les deux écuries, l'enjeu va au-delà. Toutes deux ont présenté les événements de Monaco comme la création d'un précédent dangereux.

Qui de Gasly ou Hadjar conservera le trophée du podium de Monaco ? Photo de: Erik Junius

Le directeur de McLaren, Andrea Stella, a évoqué à Zandvoort une "double intention" derrière l'appel de son équipe, l'affaire allant au-delà des points perdus.

"Nous pensons que le processus qui a eu lieu après la course de Monaco est un processus qui doit être réexaminé du point de vue de l'équité pour tous les concurrents. Le fait que la pénalité ait été annulée introduit des éléments de préoccupation importants", a déclaré le directeur de McLaren.

"Il y a évidemment d'autres éléments liés à cette affaire. Cela peut concerner les aspects techniques de la manière dont la vitesse dans la voie des stands a été calculée. Mais pour moi, à un niveau plus général, c'est davantage l'équité et le principe qui doivent être clarifiés et éventuellement rétablis. Je pense que ce qui s'est passé soulève des inquiétudes importantes."

Andrea Stella fait ainsi référence au précédent qui pourrait inciter à l'avenir les pilotes et les équipes à ne pas purger leurs pénalités en temps en piste, mais à les contester après le drapeau à damier. Ainsi, Oscar Piastri et George Russell, notamment, ont fini par en payer le prix à Monaco.

Le pilote Mercedes avait bien tenté de purger sa pénalité, mais il a écopé d'une pénalité supplémentaire de passage par la voie des stands (drive-through) dans le processus. Cela l'a finalement privé de points en Principauté, sans lui laisser la possibilité de faire quoi que ce soit après coup, même si Mercedes a étudié les différentes options.

McLaren et Red Bull ne veulent pas qu'un précédent soit créé. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Selon McLaren et Red Bull, cela crée un précédent, même si les juges de la Cour d'Appel sont en quelque sorte confrontés à un choix entre deux situations problématiques. Il faut reconnaître qu'une solution idéale pour la course de Monaco n'est désormais plus vraiment possible.

Après le Grand Prix de Monaco, il a été établi que la mesure effectuée dans la voie des stands était incorrecte, avec un écart de 77 cm concernant la distance séparant deux boucles de chronométrage. Cela signifie que les mesures de vitesse étaient erronées et qu'il n'était pas possible de prouver que des pilotes comme Pierre Gasly avaient effectivement dépassé la limite.

Sachant que la mesure était erronée, il est difficile, avec le recul, de rétablir une nouvelle fois la pénalité de Pierre Gasly. Dans le même temps, les autres pilotes qui ont éventuellement été pénalisés à tort ne peuvent pas récupérer le temps perdu, ce qui signifie qu'il est pratiquement impossible de parvenir à un résultat équitable pour toutes les parties, quelle que soit la décision de la Cour d'Appel.

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