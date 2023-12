FIA, FOM, écuries : les enjeux politiques de l'affaire Wolff

On dit souvent que rien ne rassemble autant un groupe de personnes qu'un ennemi commun. L'union qui peut naître lorsque toutes les parties visent la même cible peut s'avérer très puissante. C'est pourquoi la dynamique en constante évolution entre les écuries de F1 d'une part, et la FIA et Formula One Management d'autre part, est fascinante à observer depuis des décennies. À titre d'exemple, Bernie Ecclestone, longtemps patron de la Formule 1, a dû diviser les écuries pour éviter de devenir leur ennemi commun. Il savait qu'il pourrait mieux régner si elles s'opposaient les unes aux autres plutôt que de se liguer contre lui.

À l'heure actuelle, la situation en F1 est complètement inverse. Même si la compétition reste acharnée, les écuries sont unies, peut-être plus que jamais auparavant. Le fait de s'être serré les coudes pour traverser la crise du Covid tout en instaurant un plafonnement budgétaire fait que la quête d'argent n'est plus une question de survie pour une écurie, et recentre l'essentiel des combats sur la piste plutôt qu'au sein du paddock. Et c'est exactement ce qu'il faut.

Cependant, la situation a évolué de manière critique cette semaine, à la suite de la décision prise par la FIA d'enquêter sur Toto Wolff et son épouse Susie, soupçonnés de conflit d'intérêts. La FIA a clairement indiqué qu'elle agissait après des plaintes formulées par des directeurs d'écurie, et il y avait tout lieu de s'attendre à ce que des divisions émergent au sein de la grille. Toutefois, il n'a fallu que 24 heures pour que le contraire se produise, avec une manifestation de soutien sans précédent au couple Wolff, et des déclarations publiques de toutes les écuries montrant que les allusions de la FIA à des plaintes de leur part étaient fausses.

Le soutien unanime des écuries au couple Wolff a créé une nouvelle dynamique.

Cette union a suscité de nouvelles interrogations sur ce qui a réellement poussé la FIA à lancer une enquête qu'elle semble avoir rendue publique avant que les parties concernées ne soient informées de quoi que ce soit.

Pour ce qui est de la situation générale en F1 à l'heure actuelle, l'unité des équipes est renforcée par quelque chose qui ne s'est pas souvent produit par le passé : les concurrents et le détenteur des droits commerciaux sont tous sur la même longueur d'onde. Depuis son arrivée, Liberty Media a transformé les audiences de la F1 et amorcé une croissance énorme de l'intérêt commercial, tout en apportant des garanties à une grille qui n'a peut-être jamais été en aussi bonne santé. Du point de vue de la F1, la force des dix écuries actuelles et l'absence entre elles de coups bas sont des éléments qui sont appréciés plus que redoutés.

Si la FIA et la FOM s'entendaient auparavant comme larrons en foire, tout est différent aujourd'hui

On est ainsi bien loin des années où Bernie Ecclestone régnait en maître avec sa stratégie de division. Il était invariablement aidé par le fait que la FIA et lui étaient le plus souvent en relation l'un avec l'autre. Ils étaient unis par leur ennemi commun : les écuries.

On a atteint l'apogée sous l'ère Max Mosley, lorsque les deux hommes sont passés maîtres dans l'art de semer la discorde au sein de la grille afin de s'assurer que tout se passe comme ils l'entendaient. La meilleure preuve est que Bernie Ecclestone et Max Mosley se sont attaqués individuellement à des écuries au plus fort de l'influence de l'association des équipes de F1 (FOTA), alors que les menaces de scission se profilaient en 2010. C'est cette manœuvre qui a tué la FOTA pour de bon.

Mais si la FIA et la FOM s'entendaient auparavant comme larrons en foire, tout est différent aujourd'hui. L'attitude de la FIA contre le couple Wolff, qui semble avoir été déclenchée par un média isolé s'appuyant sur des sources anonymes, a entraîné de nouvelles interrogations sur la manière dont son président, Mohammed Ben Sulayem, dirige son navire... et sur le risque qu'il prend de se heurter frontalement aux écuries et la FOM.

Cette année, Mohammed Ben Sulayem s'est retrouvé au cœur de la controverse. Il y a eu ses propos sur une éventuelle prise de contrôle de la F1 par l'Arabie saoudite, qui ont déclenché une lettre cinglante de la FOM ; il y a eu la lutte politique autour de l'appel à candidatures pour une nouvelle écurie et l'octroi du feu vert à Andretti ; il y a eu les révélations de vieux propos tenus sur son site internet personnel, qui ont été qualifiés de sexistes. Il a assuré prendre du recul quant à son implication en F1, mais sa présence dans le paddock est toujours aussi remarquée. Il félicite les pilotes dans le parc fermé et leur remet les médailles de la FIA sur le podium.

Du temps de Mosley et Ecclestone, la FIA et FOM étaient unis.

Le malaise a été accentué par l'interdiction faite aux pilotes de porter des bijoux, et les enquêtes de la FIA ont fait se multiplier les interrogations : que ce soit lorsque Lewis Hamilton a traversé la piste au Qatar, quand Toto Wolff et Frédéric Vasseur ont été convoqués pour leurs mots employés en conférence de presse, ou quand Sergio Pérez a été formellement averti pour ce qu'il a dit dans sa radio à l'arrivée du Grand Prix d'Abu Dhabi.

La FIA a également fait face à l'épineuse gestion des limites de piste, et il y a aussi eu la convocation de toutes les équipes lors du dernier Grand Prix pour les protections des yeux des mécaniciens dans les stands. Tout cela avant que Mohammed Ben Sulayem ne laisse entendre dans une interview qu'il pourrait rappeler l'ancien directeur de course Michael Masi.

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que, chez les acteurs du paddock, on se demande si tous ces agissements sont ceux d'une instance qui suit les procédures et les textes à la lettre ou si certaines personnes n'ont pas plutôt des intentions cachées. À la lumière de ce qui s'est passé cette semaine, la réponse à cette question ne sera probablement éclaircie que par une transparence totale sur les allégations, par une explication des preuves sur lesquelles elles sont basées, et par le raisonnement derrière toute décision prise à la fin, qu'il s'agisse d'un abandon de l'affaire ou d'une suite qui y serait donnée.

Ce qui est clair, c'est que la patience des écuries et de FOM s'amenuise. À l'heure où la F1 se porte de mieux en mieux, leur souhait n'est pas de voir des problèmes inutiles venir occuper le devant de la scène. Cette nouvelle affaire a de nouveau alimenté les discussions sur un championnat dissident, sujet qui a refait surface à plusieurs reprises cette année mais qui n'a jamais réellement avancé. Plus les points de crispation surviennent, plus la patience de FOM est mise à l'épreuve, et plus il est probable que le rôle de l'instance dirigeante soit remis en question. Peut-être même que les appels à un rôle de la FIA réduit au minimum en F1 se feront entendre.

L'affaire souligne la fragilité des relations d'aujourd'hui entre la FIA et FOM.

L'argent que reçoit la FIA de la F1 pour son rôle de législateur est toutefois tellement important pour son équilibre financier que sa perte pourrait être dévastatrice, surtout dans une période où l'instance admet ouvertement qu'elle consent encore des efforts pour réduire son déficit d'exploitation.

Le couple Wolff et la F1 ont toutes les raisons d'être contrariés par la manière dont leur réputation a été traînée dans la boue cette semaine, mais ils ne sont certainement pas les seuls à penser que la FIA doit s'améliorer. Le directeur de Red Bull, Christian Horner, l'a lui-même dit à Abu Dhabi : "Pour la FIA comme pour toute entreprise ou toute écurie, il y a toujours une marge de progression dans tous les domaines".

"Pour la FIA comme pour toute entreprise ou toute écurie, il y a toujours une marge de progression dans tous les domaines"

La saga Wolff a mis en avant les actes de Mohammed Ben Sulayem comme jamais auparavant. Avant le gala de la FIA ce week-end, il sera intéressant d'observer comme la situation évolue. Dès lors, on devrait savoir plus clairement si la FIA se considère comme un élément essentiel du triumvirat (FIA, FOM, écuries) qui peut faire grandir encore la discipline, ou si elle préfère se positionner comme un bailleur inflexible et prendre le risque d'unir les deux autres parties en devenant leur ennemi commun.

Personne ne souhaite en arriver à ce dernier scénario, car il est évident que la F1 ne peut être plus forte que si les trois acteurs clés s'unissent. Interrogé sur l'importance de l'unité à la tête du championnat dans le contexte tendu entre la FIA et la FOM, Christian Horner a récemment déclaré : "C'est leur affaire. Nous ne sommes qu'une écurie. Nous courons dans le cadre d'un règlement et nous sommes payés quel que soit notre classement. Mais il est évidemment important pour la F1 qu'il y ait une harmonie entre les deux instances organisatrices".

Après tout, il n'y a pas besoin d'ennemi commun dans les bons moments.