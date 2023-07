Ailerons différents et inquiétudes diverses chez Mercedes

Lors de qualifications disputées sur piste séchante au Grand Prix de Belgique, jamais les Mercedes n'ont paru en mesure de jouer la pole position. Lewis Hamilton et George Russell se sont classés troisième et huitième en Q1, sixième et huitième lors du segment suivant, puis quatrième et huitième dans la dernière phase.

Forcément, un meilleur résultat était espéré une semaine après la pole position de Lewis Hamilton au Hungaroring, mais le septuple Champion du monde, fer de lance des Flèches d'Argent lors de cette séance, se déclare quand même satisfait : "En fin de compte, nous restons loin de Max [Verstappen]. C'est très, très impressionnant. Mais je suis vraiment content du résultat."

"Je pense qu'avec les EL1 personne n'a vraiment roulé : c'était du roulage sous la pluie afin de préparer les réglages pour les qualifications. Quand ça a séché, c'était un grand jeu de devinettes. J'espère donc que la voiture sera bonne sur le long relais demain en course [lors du sprint, ndlr]. Mais pour l'instant, c'est un bon début."

Hamilton était toutefois en grande difficulté dans le deuxième secteur composé de la plupart des virages de la piste spadoise, avec des réglages à moindre appui par rapport à Russell, et ses chronos y sont inquiétants.

"La sensation n'était pas mauvaise aujourd'hui. La voiture était globalement correcte. C'est juste le deuxième secteur, nous perdons une seconde", souligne le pilote Mercedes, dont le déficit a parfois pu atteindre 1,7 seconde sur la McLaren d'Oscar Piastri, dans ce partiel, à conditions de piste équivalentes. "Il faut que j'aille étudier ça pour comprendre d'où ça vient et s'il y a la moindre manière pour moi de réduire ça avec le package dont je dispose. Clairement, il faut que nous travaillions sur des améliorations."

Lewis Hamilton (Mercedes)

Et du côté de George Russell, qui avait la version à appui élevé de la Mercedes, cette séance n'a été qu'une déception. "Je n'ai simplement pas eu le rythme", déplore le jeune Anglais. "Nous avons eu des difficultés dans cette séance, je ne sais pas vraiment pourquoi. D'habitude, j'adore ces séances sur piste changeante. Mais à chaque tour, nous n'étions nulle part, alors nous avons pas mal de choses à analyser et à comprendre. La huitième place n'est pas une position horrible pour le départ dimanche, mais j'aurais vraiment aimé être plus haut au classement."

Toto Wolff n'est en tout cas pas rancunier envers son protégé vis-à-vis de cette contre-performance, conscient de l'impact des différents modes d'aileron sur les Flèches d'Argent. "On voit que Lewis parvient à en tirer davantage de performance." Les réglages de Russell l'ont-ils handicapé ? "Oui, il a un peu une porte de grange dans le dos", admet le directeur d'équipe. "Et ça peut être avantageux pour la performance des pneus dimanche. Ça n'a pas aidé aujourd'hui. Nous devons donc évaluer pourquoi."

