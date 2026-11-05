Formule 1

Le champion du monde Alan Jones est mort

Le champion du monde de Formule 1 1980, l'Australien Alan Jones, est décédé jeudi sur la Gold Coast, à l'âge de 80 ans.

Basile Davoine

Mis à jour: 5 nov. 2026, 06:22

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Photo de : Andy Hone / Motorsport Images

Dans un communiqué publié au nom de la famille d'AlanJones, son épouse, Amanda Butler-Davis, a indiqué ce jeudi que le champion du monde 1980 était décédé des suites d'une maladie filgurante.

"C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Alan, survenu le 5 novembre après une courte maladie", a déclaré Butler-Davis. "Il nous manquera énormément et restera dans les mémoires de ses proches, ainsi que des nombreux fans dont il a toujours apprécié le soutien."

"Alan a consacré sa vie au sport automobile et a bâti un héritage qui perdurera à travers les innombrables personnes qu'il a touchées tout au long de son parcours. Par ses accomplissements, sa passion et son caractère inimitable, aussi bien en piste qu'en dehors, Alan a durablement marqué le sport automobile, dans son pays comme à travers le monde."

"En tant que famille, nous souhaitons profiter de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont accompagné Alan tout au long de son parcours, pour ces nombreuses années d'amitié, d'amour et de soutien. Il a eu énormément de chance d'être entouré d'autant de personnes formidables."

Né à Melbourne en 1946, Alan Jones était le fils de l'homme d'affaires et pilote Stan Jones. Il avait assisté à la victoire de son père lors du Grand Prix d'Australie 1959 sur l'Albert Park. Le fils allait reproduire cet exploit à Calder Park en 1980. Il reste à ce jour le dernier pilote australien à avoir remporté cette épreuve.

Alan Jones s'est essayé à la compétition au Royaume-Uni dans les années 1960, avant de rentrer en Australie, puis de s'installer à Londres en 1970. Il lui a fallu trois ans pour s'imposer. Il a remporté sa première course de Formule 3 à Silverstone en 1973, année où il a également terminé deuxième du championnat britannique de la discipline au volant d'une GRD.

Alan Jones avait repris le volant de la Williams FW07B en 2021.

Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

En 1975, il a fait ses débuts en Formule 1 au Grand Prix d'Espagne avec Hesketh. À la disparition de l'écurie à la fin de la saison, il a rejoint l'équipe de Graham Hill, avant de passer chez Surtees.

Cette dernière équipe allait elle aussi mettre la clé sous la porte et la carrière de Jones semblait alors au point mort. C'est à ce moment que Shadow a fait appel à lui, après avoir perdu son pilote principal, Tom Pryce, dans un terrible accident en Afrique du Sud.

Dans un scénario digne d'un conte de fées, Jones a remporté le Grand Prix d'Autriche au terme d'une course exceptionnelle sur piste détrempée, au cours de laquelle il a notamment dépassé le héros local. Il offrait ainsi à l'Australie sa première victoire depuis la retraite de Sir Jack Brabham.

Ferrari a pris contact avec Jones en vue de la saison 1978 et le pilote pensait avoir conclu un accord. Mais Enzo Ferrari a finalement changé d'avis et engagé Gilles Villeneuve. Jones s'est alors retrouvé avec une proposition de la modeste équipe Williams, dont les propriétaires, Frank Williams et Patrick Head, nourrissaient de grandes ambitions.

Le premier champion du monde avec Williams

Frank Dernie, Frank Williams et Alan Jones

Photo de: Motorsport Images

Jones a été tout près d'offrir la victoire à la Williams FW06 à Long Beach, mais une aile cassée l'en a empêché. Le scénario s'est répété à Brands Hatch, où une défaillance de la boîte de vitesses a mis fin à ses espoirs. Lors du Grand Prix des États-Unis, il a terminé deuxième derrière la Ferrari de Carlos Reutemann, tandis qu'une nouvelle monoplace, la FW07, était en cours de préparation à Grove.

Dès que Jones et son nouveau coéquipier Clay Regazzoni ont pu prendre le volant de cette voiture, ils se sont immédiatement montrés capables de gagner. Jones a largement dominé le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone avant qu'une défaillance de la pompe à eau ne permette au Suisse d'offrir à Williams sa toute première victoire. Jones a ensuite pris le relais, remportant quatre des six Grands Prix restants et terminant deuxième du championnat, derrière Jody Scheckter et Gilles Villeneuve.

En 1980, Jones a remporté cinq Grands Prix – en Argentine, en France, en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis – pour décrocher le titre mondial. Il a conclu cette année exceptionnelle par une victoire hors championnat à Calder.

En 1981, il a de nouveau réalisé une excellente saison, permettant à Williams de remporter le titre constructeurs tout en mettant Nelson Piquet sous pression dans la lutte pour la couronne mondiale des pilotes. Jones n'a remporté que deux courses, à Long Beach et aux États-Unis. Une série d'abandons et la fatigue liée aux déplacements l'ont conduit à annoncer sa retraite à la fin de la saison.

Alan Jones (Williams FW07B)

Photo de: David Phipps

Il a continué à courir dans son pays, en GT et en monoplace, mais l'envie de revenir en Formule 1 a finalement été trop forte. Il a piloté une Arrows à Long Beach en 1983, avant de faire une pause en 1984. Il est revenu un an plus tard avec l'équipe Beatrice-Haas, d'abord pour trois Grands Prix, puis pour une saison complète en 1986. Il n'a plus remporté de course et a définitivement quitté la F1 à l'issue de cette saison.

De retour en Australie, il a participé à ce qui allait devenir les V8 Supercars, avec une deuxième place comme meilleur résultat en 1993. Il a également couru en endurance, notamment aux 24 Heures du Mans avec Porsche et Toyota, ainsi qu'en CART avec Newman-Haas. Sa dernière apparition en compétition automobile professionnelle remonte à 2002, lorsqu'il a disputé les 1000 kilomètres de Bathurst en tant que copilote de Dick Johnson Racing.

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Parallèlement à sa carrière en sport automobile, Jones a également connu une belle réussite dans les médias. Il a notamment été commentateur des Grands Prix de Formule 1 en Australie pendant de nombreuses années. Il n'avait pas sa langue dans sa poche et n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait.

Alan Jones avait été fait membre de l'Ordre de l'Empire britannique (MBE) en 1980 pour services rendus au sport automobile. Il avait également intégré le Sport Australia Hall of Fame en 1989.

Il laisse derrière lui son épouse et ses six enfants : Christian, Amber, Zara, Jack, Camilla et Emma.

Avec Phil Branagan

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