Albon : Lisser les défauts de la Williams au "rouleau à pâtisserie"

La saison dernière, Alexander Albon a brillé au volant de ce qui était clairement la pire monoplace qu'il ait connue dans sa jeune carrière en Formule 1, lui qui est passé par Toro Rosso et Red Bull Racing précédemment. La Williams FW44 était en moyenne la voiture la moins compétitive du plateau, mais Albon est quand même parvenu à s'illustrer à son volant, notamment en qualifications où il a décroché la Q2 à huit reprises en 21 Grands Prix. Il a également réussi à marquer quatre points.

Cependant, alors que la Formule 1 aborde la seconde saison de sa nouvelle ère technique, il semble que la Williams ait certains défauts à pallier, même si Albon n'entre pas vraiment dans les détails. "La voiture peut être bien plus rapide avec le bon équilibre", confie l'Anglo-Thaïlandais. "Actuellement, nos performances sont relativement restreintes sur certaines pistes comme le Brésil ou le Mexique. Mais je sais avec certitude ce que nous devons faire sur la voiture."

"Il ne faut négliger aucun détail. Les limites de la voiture sont vraiment claires en termes de feedback des pilotes, de ce que voit l'équipe sur les données GPS, des pertes dans certains virages. Les domaines sur lesquels nous devons travailler sont évidents. Accomplir cela, cependant, c'est une autre histoire. C'est une caractéristique de la voiture, ça l'était déjà avant vers 2017 et 2016, il y avait déjà des signes de ce type d'équilibre. Pour nous, une priorité est de sortir le rouleau à pâtisserie et de lisser ça."

"Il ne suffit pas d'ajouter des points d'appui aéro. Si nous pouvons obtenir les bonnes caractéristiques pour la voiture, nous devrions pouvoir nous battre plus régulièrement, ainsi qu'avoir une meilleure plateforme sur laquelle construire. En effet, une fois que l'on a le bon équilibre dans tous les types de virage, c'est là que l'on peut vraiment commencer à avoir la bonne philosophie et à bâtir là-dessus."

Williams a malgré tout réalisé quelques performances encourageantes à l'occasion, y compris avec Nicholas Latifi, qui a atteint la Q3 à Silverstone et a même réalisé le meilleur temps absolu dans le premier secteur du Hungaroring en Q1.

"Notre voiture est assez unique. Elle semble convenir à un certain type de circuit. Et quand cela se produit, nous semblons parvenir à en tirer le meilleur. Je pense que nous avons été très bons le samedi cette année, cela a créé des opportunités que nous aurions été loin d'avoir autrement ; nous étions dans la bataille. En même temps, ça a évidemment été décevant, car au niveau de la performance, nous voulons nous battre avec les autres plus régulièrement."

"Nous étions parfois 19e et 20e, et c'était là que nous nous situions, nous saisissions les opportunités quand les autres échouaient ou n'étaient pas à leur meilleur niveau. Nous voulons faire en sorte que quand nous sommes performants, nous marquions beaucoup de points, et quand nous ne sommes pas si performants, nous jouions quand même les points."

Williams n'a consacré que peu de ressources à sa monoplace 2022 compte tenu de son déficit, et Albon a donc bon espoir que la donne soit différente cette saison. "Si l'on regarde où nous étions au début de l'année, nous étions déjà en difficulté au moment d'aborder les essais hivernaux", souligne l'intéressé. "Au fil de la saison, nous avons commencé à alléger la voiture. Nos évolutions ont fonctionné. Nous n'en avions pas autant que les autres équipes, je crois que nous avons eu une évolution majeure et c'est tout."

"Nous avons donc essayé de rattraper notre retard ; nous avons bien compris la voiture et je crois que nous avons également maîtrisé les pneus. Nous sommes encore en train d'apprendre à leur sujet, mais nous avons souvent surpassé le niveau de la voiture en qualifications avec la bonne préparation des pneus, en tirant le meilleur de la situation. Mais pour l'avenir, nous ne voulons pas être la dixième écurie la plus rapide."

Albon confie en tout cas pouvoir se concentrer davantage sur le développement de la voiture maintenant qu'il est solidement installé au sein de l'écurie et ne ressent plus le besoin impérieux de faire ses preuves pour assurer son avenir.

Propos recueillis par Adam Cooper