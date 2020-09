Albon et Latifi pénalisés sur la grille de départ à Sotchi

Alexander Albon devait s'élancer de la 10e position après une Q3 qui l'a vu être relégué à 1,7 seconde du temps de la pole et à 1,1 seconde de son équipier Max Verstappen. Le Thaïlandais partira finalement 15e. Du côté de Nicholas Latifi, qui était 19e, il ne perd logiquement qu'une position, et prendra le départ depuis le 20e et dernier emplacement.

Lire aussi : La grille de départ du Grand Prix de Russie 2020

Le délégué technique de la FIA, Jo Bauer, a confirmé cela dans son rapport d'avant-course. "La boîte de vitesses a été remplacée avec l'approbation du délégué technique de la FIA suite à une demande écrite de l'équipe concernée (demandée le 26 septembre 2020 à 19h25), ceci étant en accord avec l'article 34.2 du Règlement Sportif de la Formule 1 2020."

"Le changement de boîte de vitesses a eu lieu avant l'expiration des six épreuves consécutives. Cela n'est donc pas conforme à l'article 23.5a du Règlement Sportif de la Formule 1 2020 et je renvoie cette question aux commissaires sportifs pour qu'ils l'examinent."

Les boîtes doivent en effet réaliser six GP consécutifs mais les pilotes qui abandonnent lors d'une course ont le droit d'en monter une neuve, sans sanction, lors de l'épreuve suivante.

La pénalité d'Albon offre une position de mieux à Charles Leclerc, Daniil Kvyat, Lance Stroll, George Russell et Sebastian Vettel, alors que celle de Latifi permet à Kimi Räikkönen de quitter la dernière position. Le Finlandais devrait égaler le record de départs en Grand Prix détenu par Rubens Barrichello ce dimanche, avec 323 courses disputées.

Voir aussi :