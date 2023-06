Albon septième : "Une course qui se joue dans vos rétroviseurs"

Dixième sur la grille après un coup tactique lors de la Q2 des qualifications, Alex Albon a tiré profit de cette position de départ pour signer une septième place à l'arrivée. Williams a en effet mis en œuvre une stratégie optimale à un seul arrêt dans laquelle il a pu gagner des positions en piste puis capitaliser, entre autres, sur la vitesse de pointe de la FW45 pour maintenir ses rivaux derrière lui.

Albon a souligné que sa stratégie était motivée par la nécessité de ne pas faire la même chose que ses adversaires directs. "Honnêtement, je pense que nous avons eu un rythme similaire à celui des McLaren tout au long du week-end", a-t-il déclaré lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur sa course. "Je crois que, pour être réaliste, là où nous nous trouvions, il fallait que nous fassions quelque chose de différent d'eux, puisqu'ils étaient devant nous pour marquer des points."

"Et oui, nous avons eu un très bon rythme ce week-end, mais marquer des points restait difficile. Vous avez ces huit voitures, les Aston [Martin], les Red Bull, les Ferrari, les Mercedes, [et puis] les deux dernières positions, on a l'impression qu'elles reviennent désormais aux Alpine. Nous avons donc dû nous en tenir à un seul arrêt."

Une fois son arrêt effectué, pour passer des mediums aux durs au 12e tour, Albon a progressivement gagné des places. Quand ses adversaires directs sont passés par les stands, autour de la mi-course, la seconde phase de son GP a commencé : "Quand les gars m'ont dit qu'il me restait, je ne sais pas combien, 35-40 tours – je crois même qu'ils m'ont dit 20 pour me rassurer – et que j'ai regardé l'écran, je me suis dit : 'Oh mon Dieu, j'espère que ce n'est pas vrai'. J'ai poussé un grognement juste parce que je me suis dit 'Ahhhh...'. J'ai déjà connu plusieurs fois ce genre de courses. Je peux vous dire que ce n'est pas très amusant."

Alex Albon lors du GP du Canada.

Pour tirer parti de la vitesse de sa F1, Albon a notamment dû être particulièrement performant à la sortie de l'épingle qui conditionne la longue pleine charge vers la dernière chicane. "Nous sommes bons en défense, nous avons une voiture de ligne droite. Et dans ce genre de situation, vous avez évidemment un gros déficit au niveau des pneus, mais en même temps, vous économisez les pneus pour bien négocier les virages clés."

"Ainsi, dans le virage 10, je me suis assuré de positionner la voiture pour mettre Esteban [Ocon, qui a fini huitième] dans l'air sale afin d'essayer de l'obliger à abîmer ses pneus, à réduire sa traction et ainsi de suite. Vous faites une course qui se joue dans vos rétroviseurs, même si vous essayez évidemment de ne pas faire d'erreurs."

"L'autre chose, c'est que lorsque la bande de roulement se réduit, les pneus commencent à se refroidir considérablement, et vous devez commencer à forcer, et en fin de course, vous voyez des parties blanches où vous êtes au plus près de la toile."

"Il faut attaquer à fond, on a l'impression d'être en qualifications sur les 20 derniers tours. En même temps, vous ne pouvez pas vous permettre de faire une erreur, il y a un véritable équilibre entre les deux. Mais c'est ce que nous avons choisi !"

"C'est presque comme si vous deviez en faire assez pour les maintenir derrière vous et vous assurer que vous en avez encore assez dans le réservoir pour le reste de la course. C'est quelque chose d'assez difficile à évaluer. Je n'aurais pas pu le faire sans une bonne voiture. Je veux dire, honnêtement, ce week-end, nous avons eu une très bonne voiture."

Avec Adam Cooper