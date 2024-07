Albon veut pouvoir apprendre de son futur coéquipier

La décision semble maintenant actée, Logan Sargeant ne devrait plus être en Formule 1 la saison prochaine. Williams l'a bien fait comprendre par sa grosse présence sur le marché des transferts et par l'offre de contrat faite à Carlos Sainz, il y a quelques semaines.

Si tout semblait bouclé entre l'Espagnol et l'équipe britannique, Alpine est venu jouer les trouble-fêtes, en proposant à son tour un contrat à l'actuel pilote Ferrari. Sainz a également une possibilité de volant chez Audi aux côtés de Nico Hülkenberg, l'attrait du constructeur allemand pour le coéquipier de Charles Leclerc étant connu de tous, et de longue date.

Néanmoins, la patience de Williams commence à s'essouffler, voyant que Sainz souhaite toujours réfléchir à son avenir sans précipiter sa décision. Valtteri Bottas pourrait être un candidat pour reprendre la place de Logan Sargeant, tout comme Esteban Ocon qui semble toutefois très proche de l'équipe Haas. L'écurie anglaise pourrait également une nouvelle fois faire le pari de la jeunesse. Le pilote de F2 Franco Colapinto a effectué la première séance d'Essais Libres du Grand Prix de Grande-Bretagne dans la monoplace de Sargeant la semaine dernière.

N'ayant pas correctement réussi à s'adapter à la F1, l'aventure du pilote américain dans la discipline reine devrait donc s'achever d'ici 2025. Néanmoins, son baquet pourrait être menacé avant même la fin de saison actuelle. À Silverstone, le week-end passé, James Vowles le directeur de Williams, a déclaré qu'une "limite était fixée" et qu'il prendrait une décision en fonction et de manière imminente.

Logan Sargeant est en sursis chez Williams. Photo de: Erik Junius

De son côté, Alexander Albon est "détendu". Il semble faire confiance à son équipe pour trouver le bon pilote qui l'épaulera. Le Thaïlandais aimerait toutefois quelqu'un de qui il pourra apprendre, qui souhaite avant tout aider l'équipe et faire avancer le projet de Williams.

"De mon côté, je suis très détendu. Ce n'est pas à moi d'influencer ou de décider, je suis plutôt ouvert", a déclaré Albon à Mirror Sport. "Je veux juste quelqu'un qui soit rapide, de qui je puisse apprendre et qui construise l'équipe et la rende meilleure. Même si c'est l'aventure que j'ai entreprise et que je veux bien faire, je réalise aussi l'impact de deux pilotes qui font progresser l'équipe et développent la voiture."

"La plupart du temps, il s'agit de regarder les données, de voir comment votre coéquipier gère certaines choses, comment il règle la voiture, ses commentaires. Même en tant que personne, comment communique-t-il avec ses ingénieurs ? Comment construisent-ils leur équipe autour d'eux ? Ce sont toutes des choses dont on peut s'inspirer. Lewis [Hamilton] et George [Russell], Charles et Carlos, je suis sûr que c'est le cas pour tous les coéquipiers. On apprend toujours, on ne s'arrête jamais. La façon dont je vois ma carrière de pilote, c'est que chaque année, j'améliore mes faiblesses en y mettant du mien."