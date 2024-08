Albon : Williams a "mis en place les fondations" pour son futur

Williams n'a pas démarré sa saison 2024 sur les chapeaux de roues. L'équipe basée à Grove est actuellement neuvième du championnat constructeurs avec seulement quatre points inscrits. Alexander Albon le dit lui-même, l'équipe n'est logiquement pas là où elle le souhaiterait.

Il a néanmoins pointé la difficulté de la bataille du milieu de grille qui est très serrée. Une lutte pour l'instant remportée par Haas, qui sort du lot en ayant trouvé le bon chemin de développement.

"Il est évident que nous ne sommes pas là où nous voulons être", a déclaré Albon à Motorsport.com lors du Grand Prix de Hongrie. "Honnêtement, j'ai l'impression que c'est aussi le cas des autres équipes. Ce groupe en milieu de peloton a fait un énorme pas en avant. Nous avons fait un bon pas, mais par rapport aux autres, nous sommes peut-être un peu en retrait. Je pense que la Haas s'est distinguée dans le groupe."

Toutefois, Williams a effectué de grosses modifications au sein de sa structure à l'hiver dernier et cela a évidemment joué sur le temps de développement de la monoplace de 2024, qui n'était pas à la hauteur des espérances.

"J'ai l'impression que nous avons effectué beaucoup de changements au sein de l'équipe, de l'année dernière à cette année, il y a eu de grands changements au niveau de l'ADN de la voiture, mais aussi au niveau de la structure de l'équipe", a ajouté le pilote thaïlandais.

"Lorsque vous soumettez l'équipe à autant de travail et que vous effectuez autant de changements, les fissures apparaissent. Nous avions une voiture trop lourde, cela a été rendu public."

Alex Albon, Williams FW46, Logan Sargeant, Williams FW46 Photo de: Mark Sutton

En effet, de cette réorganisation ont découlé plusieurs problèmes. Tout d'abord, l'équipe a pris beaucoup de retard non seulement dans le développement de la voiture, mais également dans la fabrication de nouvelles pièces. C'est pourquoi l'accident d'Albon en Australie a coûté très cher à Williams, puisque l'équipe n'avait pas de châssis de rechange et a dû courir avec une seule voiture. Logan Sargeant a même dû rouler avec une monoplace moins développée pendant plusieurs courses.

Mais ce n'est pas tout, la monoplace sortie de l'usine de Grove à la fin de l'hiver était trop lourde d'une quinzaine de kilos, ce qui a beaucoup handicapé l'équipe en lui coûtant plus de quatre dixièmes par tour en course.

Albon regrette le retard accumulé en début d'année, mais estime que ce travail de refonte était nécessaire, afin de recréer une base de travail solide pour la fin de saison, mais aussi pour le futur à long terme de l'équipe.

"C'est vraiment dommage qu'au début de l'année, nous n'ayons pas été au poids où nous aurions dû être", a-t-il expliqué. "Parce que notre voiture aurait dû être dans les points de façon constante pendant les premières courses et ensuite nous aurions été dans la position où nous sommes aujourd'hui."

"Il y a beaucoup d'hypothèses, mais je suis heureux que nous ayons mis en place les fondations. Je ne pense pas que sans les changements que nous avons effectués, nous aurions pu nous battre dans le milieu de grille, et j'ai l'impression que maintenant, au moins, nous avons des bases qui peuvent nous permettre de progresser."

James Vowles et Alex Albon, Williams Racing Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Juste avant le début de la trêve estivale, Williams a sécurisé son duo de pilotes pour l'année suivante. Alex Albon a prolongé son contrat pour plusieurs années et l'écurie a réussi à signer Carlos Sainz. Il y a un dénominateur commun dans ces deux "recrutements" : les négociations menées par James Vowles, le directeur de l'équipe.

Lors des officialisations des pilotes, les deux avaient expliqué à quel point l'honnêteté de Vowles avait pesé dans la balance. Albon a une nouvelle fois insisté sur l'implication totale de l'ingénieur anglais dans le projet de l'écurie. "J'ai été très impliqué dans le projet, c'est James qui m'a fait participer", a expliqué le Thaïlandais. "Il est très direct. Il ne vous dit pas que les choses sont meilleures qu'elles ne le sont en réalité, et j'aime cela."

"J'ai l'impression que lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, il me dit les points sur lesquels l'équipe doit travailler. Il me dit si je peux faire quelque chose pour l'aider. Il est l'homme de la situation, je crois en lui et j'ai le sentiment que nous avons les bonnes personnes."

Vowles avait déclaré que Williams serait de nouveau dans la bataille du haut de tableau d'ici 2026. Albon est de son côté un peu moins optimiste et pense qu'il faudra plus de temps à l'équipe pour pouvoir se battre pour la victoire.

"Pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que nous serons en mesure de nous battre pour des victoires et des titres pendant un certain temps, mais plutôt de franchir des étapes et d'obtenir des podiums", a-t-il ajouté. "Je pense que pour 2026 ce sera difficile, mais que gagner en 2027 serait beaucoup plus réaliste. Nous avons d'excellents investissements et nous recrutons de manière très active."

"Mais nous n'avons pas besoin d'être encouragés. Ces deux dernières années, nous avons connu une croissance fulgurante - bien sûr, nous traversons actuellement une période plus difficile - mais ce dynamisme et cette motivation au sein de l'équipe, c'est vraiment agréable d'en faire partie."

Avec Ben Hunt