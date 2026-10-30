Formule 1 GP de Mexico

Alex Albon balaie les critiques de Fernando Alonso : "Il n'y a plus de pilotes payants en F1"

Les critiques acerbes de Fernando Alonso à l'encontre du pilote Williams Alex Albon et du "tiers inférieur de la grille" ont suscité de nombreuses réactions dans le paddock du Grand Prix de Mexico de Formule 1.

Filip Cleeren

Publié: 30 oct. 2026, 05:56

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Photo de : Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Alex Albon estime que les critiques de Fernando Alonso après leur accrochage à Austin n'étaient "pas agréables à entendre", mais réfute les affirmations de l'Espagnol selon lesquelles le niveau des pilotes dans le tiers inférieur de la grille serait insuffisant.

Alonso était furieux après un accrochage avec Albon dans le premier tour au Circuit des Amériques, qui a provoqué des dégâts irréversibles sur son fond plat. Il a ainsi perdu de l'appui aérodynamique et n'a pas pu tirer parti d'un week-end plus compétitif pour Aston Martin.

"Quand on part à l'arrière, ce risque existe toujours. Je pense que le niveau des pilotes dans le tiers inférieur de la grille est très faible, comme on l'a vu aujourd'hui avec Alex. Nous devons améliorer la voiture et partir d'un peu plus haut sur la grille", avait déclaré Alonso après la course.

Les propos d'Alonso avaient d'abord été considérés comme une réaction classique à chaud après une course, un type de sortie auquel le vétéran espagnol n'échappe pas toujours. Mais, interrogé à nouveau sur ses déclarations quatre jours plus tard dans le paddock du Grand Prix du Mexique, Alonso a maintenu ses critiques envers Albon au lieu de chercher à les atténuer.

"Je ne sais pas si cela concerne un tiers de la grille, mais je pense que nous savons tous de qui nous parlons et qui s'est senti visé par ces propos", a précisé le double champion du monde. "Cela en dit long, donc je pense toujours la même chose. C'était une erreur qui n'avait pas lieu d'être et j'ai encore du mal à comprendre quelle opportunité Alex a cru voir à ce moment-là."

"Mais cela ne concerne pas uniquement Austin. Malheureusement, j'ai passé toute la saison dans cette partie de la course, donc je vois depuis la voiture des choses que je ne peux pas vous raconter."

Informé de la position très critique d'Alonso, Albon a estimé que la grille était "la plus relevée depuis un bon moment".

Alexander Albon, Williams

Photo de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"J'ai énormément de respect pour Fernando. Quand j'étais enfant, je l'admirais beaucoup et, évidemment, ce n'est pas agréable d'entendre ce genre de commentaires à bien des égards", a déclaré le pilote Williams. "On se retrouve à se battre contre quelqu'un qu'on admire, mais en même temps, je ne suis pas d'accord. C'est aussi simple que cela. Je pense que le niveau est élevé à tous les échelons de la grille."

"Il y a 10 ou 15 ans, le niveau dans la deuxième moitié de la grille n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a plus de pilotes payants. Au contraire, je dirais que la grille est la plus relevée depuis un bon moment."

À propos de son duel avec Alonso à Austin, Albon a déclaré : "J'ai trouvé que c'était une belle bataille. Je pensais que nous nous étions livrés à une belle lutte. De toute évidence, il n'a pas vu les choses de la même manière, mais nous nous sommes battus pendant toute la course. Même l'incident en lui-même, à ce moment-là, me semblait très équilibré, à 50-50, compte tenu de la position des voitures en piste."

Albon a reçu le soutien de Pierre Gasly, chez Alpine, d'Oliver Bearman, pilote Haas, et de Sergio Pérez, pilote Cadillac, lorsque les trois hommes ont été interrogés sur les propos d'Alonso lors de la conférence de presse de la FIA précédant le Grand Prix.

"Eh bien, je suis content d'être dans la première moitié, j'ai donc passé le couperet", a plaisanté Gasly. "Il faut aimer Fernando pour les déclarations qu'il fait. Je n'ai pas vu sa course, mais je dirais que le niveau sur la grille est probablement l'un des plus élevés, compte tenu de l'ensemble des pilotes que nous avons aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu voir en neuf ans environ. À mon arrivée, j'ai vu des approches de pilotage bien plus téméraires que celles que j'observe aujourd'hui."

"Bien sûr, je pense que le niveau à l'arrière est aussi élevé qu'à l'avant", a déclaré Pérez, vainqueur de six Grands Prix et désormais engagé en fond de grille avec la nouvelle écurie Cadillac. "Si nous échangions nos voitures avec les pilotes de tête, nous obtiendrions des résultats très similaires, et inversement. C'est le seul problème de la Formule 1 : on vaut ce que valent sa voiture et son équipe. Quand on regarde les noms des pilotes qui se trouvent à l'arrière, le niveau est vraiment très, très élevé."

Bearman a ajouté : "Je trouve cette conclusion un peu sévère, car je suis d'accord avec Pierre : le niveau est très élevé sur cette grille actuelle. Avec les écarts que nous avons cette année, il faut parfois saisir les occasions qui se présentent, et cela peut se terminer en catastrophe, comme pour moi la semaine dernière avec Pierre."

"Je ne dirais donc pas que c'est une question de niveau. Il s'agit de faire de son mieux et d'essayer de provoquer quelque chose, ce qui est très difficile lorsque les huit premières places sont pratiquement toutes occupées par les quatre meilleures équipes."

Photos du GP du Mexique - jeudi





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