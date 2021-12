Alex Zanardi a quitté l'hôpital

Alex Zanardi, 55 ans, a pu quitter l'hôpital "il y a quelques semaines", ainsi que l'a indiqué son épouse. Dix-huit mois après l'accident de handbike dont il a été victime en Italie, lorsqu'il était entré en collision avec un camion dans une épreuve de relais, lui valant de graves blessures à la tête et au visage, l'ancien pilote de F1 et d'IndyCar devenu champion paralympique poursuit à présent sa convalescence à son domicile.

"Sa récupération reste un long processus", explique Daniela Zanardi dans une interview accordée à BMW, dans laquelle elle livre les premières nouvelles officielles sur l'état de santé de son mari depuis l'été dernier. Lors de sa dernière prise de parole, elle avait indiqué que son mari était en mesure de communiquer, mais pas de parler, la faute à une période de coma très longue.

"Le programme de rééducation mené par les médecins, les kinésithérapeutes, les neuropsychologues et les orthophonistes a permis des progrès constants", explique aujourd'hui Daniela Zanardi, sans toutefois entrer dans les détails. "Bien sûr, il y a des rechutes et elles peuvent encore survenir. Parfois, il faut aussi faire deux pas en arrière pour pouvoir faire un pas en avant. Mais Alex prouve encore et encore qu'il est un vrai battant."

"L'une des étapes importantes a été qu'Alex puisse quitter l'hôpital il y a quelques semaines et qu'il soit désormais de retour à la maison avec nous. Nous avons dû attendre très longtemps pour cela et nous sommes très heureux que cela ait été possible, même si des séjours temporaires dans des cliniques spécialisées sont encore prévus à l'avenir pour effectuer sur place des soins de rééducation spéciaux."

Après avoir subi plusieurs opérations importantes à la suite de cet accident, et alors que les médecins ont durant plusieurs semaines émis un pronostic réservé quant à son état, Alex Zanardi a vu sa condition générale "beaucoup progresser" selon son épouse. Il a notamment regagné suffisamment de force dans les bras pour passer la plupart de son temps dans un fauteuil roulant et non plus alité. "On ne peut toujours pas prédire comment son rétablissement va évoluer", précise-t-elle toutefois. "C'est un chemin qui est encore long et difficile, et qu'Alex aborde avec un esprit très combattif."

"Le fait de recevoir autant de soutien est une grande aide pour lui et pour nous, et pas seulement de la part des médecins et des thérapeutes qui travaillent intensivement avec lui. Nos amis sont toujours là pour nous. Cela inclut la famille du Groupe BMW sur laquelle nous pouvons toujours compter et qui se tient solidement à nos côtés, même dans ces moments difficiles", ajoute Daniela Zanardi.

"Nous sommes très reconnaissants à tous, pour cela et pour tellement d'autres choses encore, car ces liens solides nous donnent une énergie supplémentaire. Cela vaut également pour la sympathie que nous continuons à recevoir de la part de pilotes, de fans et de connaissances dans le monde entier. Nous tenons à dire un grand 'grazie' à tous ceux qui pensent à Alex et lui envoient de la force."