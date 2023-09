Alfa sur l'avenir de Pourchaire en F1 : "Aucune porte n'est fermée"

Les espoirs de Théo Pourchaire de faire ses débuts en Formule 1 l'an prochain ont pris du plomb dans l'aile. Malgré sa position de leader de la Formule 2 avec 25 points d'avance sur Frederik Vesti, le membre de la Sauber Academy a vu le titulaire actuel Zhou Guanyu lui être préféré pour l'an prochain.

Quid de son avenir ? Pourchaire n'a plus grand-chose à prouver en formules de promotion, lui qui a été titré en ADAC F4, a été vice-champion de FIA F3 et est le plus jeune vainqueur de tous les temps en GP2/F2, ayant triomphé à Monaco à 17 ans en 2021. Le jeune loup n'a que récemment fêté son 20e anniversaire et a encore l'avenir devant lui – un avenir auquel la structure de Hinwil continue de s'intéresser.

"Nous sommes prêts à trouver un accord. Nous discutons ensemble pour établir quel sera le meilleur programme de course pour lui afin qu'il soit prêt à sauter dans la F1. Aucune porte n'est fermée pour lui à l'avenir", déclare Alessandro Alunni Bravi, représentant de l'écurie actuellement dénommée Alfa Romeo. "On a vu avec Felipe Drugovich ainsi qu'[Oscar] Piastri qu'après une année en Formule 2, s'il n'y a pas de véritable opportunité d'être pilote titulaire, cela n'exclut pas la possibilité d'être nommé par l'équipe à l'avenir."

Théo Pourchaire au volant de l'Alfa Romeo C42 en 2022

Felipe Drugovich a également été un candidat infructueux au baquet de Zhou chez Alfa Romeo, lui qui occupe le rôle de pilote de réserve Aston Martin. Il aurait refusé des offres en IndyCar et serait en pole position pour remplacer Edoardo Mortara chez Maserati en Formule E. Le cas d'Oscar Piastri est bien connu, lui qui a gravi les échelons au sein de l'académie Alpine avant de rejoindre McLaren comme titulaire, aux dépens de l'écurie avec laquelle il avait réalisé des kilomètres d'essais en Formule 1.

Un tel projet ne sera toutefois pas forcément possible pour Pourchaire. "Il nous faut juste étudier quel est le meilleur programme pour lui", poursuit Alunni Bravi. "Nous voulons qu'il reste proche de l'écurie de F1, car cette année nous lui avons demandé de se focaliser complètement sur la Formule 2, et il se débrouille bien. Je pense et j'espère qu'il remportera le championnat à Abu Dhabi."

"Peut-être qu'on peut aussi voir pour lui qu'est-ce qui sera le mieux pour qu'il soit prêt et préparé. Nous n'avons pas d'ancienne monoplace comme Aston Martin, McLaren ou Mercedes pour mener un vrai programme d'essais pour un pilote. C'est un handicap majeur ; peut-être que ça lui sera disponible l'an prochain. Nous discutons en interne. Bien sûr, côté budget, c'est quelque chose qui est relativement coûteux pour une équipe, mais nous voulons voir toutes les opportunités. Pour un pilote comme lui, les portes sont ouvertes."

Pourchaire devrait en tout cas avoir l'opportunité de rouler lors de deux séances d'essais libres d'ici la fin de la saison, en vertu de la règle imposant aux écuries d'engager un rookie (deux Grands Prix d'expérience ou moins) dans chaque monoplace au moins une fois dans l'année en week-end de course.

Avec Matt Kew