L'Alfa Romeo C39 crève l'écran à Fiorano

Alfa Romeo ne doit présenter officiellement sa monoplace 2020 que le matin des premiers essais, le mercredi 19 février prochain à Barcelone, mais l'écurie gérée par Sauber a tout de même livré quelques images de la C39. Et pour cause, celle est en piste en Italie, à Fiorano, ce vendredi dans le cadre d'un shakedown, notamment aux mains de Kimi Räikkönen.

Voir aussi : Photos - La Mercedes W11 sous tous les angles

Le Champion du monde 2007 vit sa deuxième saison avec l'écurie et continuera de faire équipe avec Antonio Giovinazzi. L'objectif est de s'installer plus confortablement dans le milieu de grille, particulièrement serré et concurrentiel, après avoir terminé à la huitième place du championnat constructeurs l'an passé.

La monoplace arbore une livrée vraisemblablement temporaire à dominante sombre, représentant une peau de serpent, ainsi qu'un logo en forme de cœur, Saint-Valentin oblige. Elle est équipée de l'unité de puissance Ferrari et peut rouler aujourd'hui dans la limite réglementaire de 100 km, avec des pneus Pirelli de démonstration.

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.