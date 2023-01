Alfa Romeo F1 change de sponsor titre

Charger le lecteur audio

Partenaire depuis 2020 d'Orlen, Alfa Romeo a annoncé ce vendredi l'arrivée comme nouveau sponsor titre de Stake, une entreprise spécialisée dans le casino et les paris en ligne mais qui a également diversifié ses activités dans le lifestyle. L'accord est pluriannuel et devrait permettre la mise en place, selon le communiqué, d'une "nouvelle identité pour l'équipe". La question de l'identité sera sans doute au cœur des saisons à venir pour l'écurie Sauber qui va connaître sa dernière année sous le nom d'Alfa Romeo avant de vivre une période de transition jusqu'à l'arrivée officielle d'Audi en 2026.

En tout cas, officiellement, l'équipe s'appellera pour 2023 "Alfa Romeo F1 Team Stake". Elle entre dans une série de partenariats prestigieux pour Stake puisque la marque s'est déjà associée avec l'artiste canadien Drake, le footballeur argentin Sergio Agüero, le club anglais d'Everton ou encore l'Ultimate Fighting Championship.

"Nous accueillons Stake en tant que nouveau co-partenaire titre de l'équipe dans ce qui représente le début d'une nouvelle ère pour nous deux", a déclaré Alunni Bravi, nouveau responsable d'Alfa Romeo. "La Formule 1 a connu un énorme regain d'intérêt ces dernières années et l'arrivée de marques telles que Stake est représentative de l'exposition massive que notre discipline peut offrir. Nous sommes ravis de rejoindre un tel portefeuille de marques sportives et de divertissement et nous sommes impatients de découvrir le programme que Stake va dévoiler pour nos fans."

Orlen file chez AlphaTauri

Entreprise polonaise de raffinage de pétrole et de distribution d'essence, PKN Orlen avait rejoint la Formule 1 en 2019 par le truchement d'un partenariat avec Williams, à l'époque où Robert Kubica allait redevenir un titulaire dans la discipline. En 2020, alors que le pilote n'était pas reconduit par la structure de Grove et devenait réserviste chez Alfa Romeo, Orlen s'est lié avec la structure gérée par Sauber dans le cadre d'un accord de sponsoring titre.

Cet accord est resté en place jusqu'à la fin de la saison passée et, si Alfa Romeo a bien tenté de conserver la marque dans son portefeuille de sponsors dans un rôle moins proéminent, Orlen figurera désormais parmi les partenaires d'une autre équipe puisque la compagnie rejoint AlphaTauri. Plus précisément, la firme devient le nouveau "partenaire principal" de l'équipe dirigée par Franz Tost et ce pour plusieurs années.

Cela marque vraisemblablement la fin définitive de l'aventure F1 pour Robert Kubica, qui avait déjà coupé les ponts avec Alfa Romeo en fin d'année dernière et n'aura a priori pas l'opportunité de monter dans la future AT04. Sa participation aux EL1 du GP d'Abu Dhabi 2022 devrait donc être l'ultime du Polonais, vainqueur du GP du Canada 2008, lors d'un week-end de course en discipline reine.

