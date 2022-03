Alfa Romeo a éradiqué le marsouinage

Charger le lecteur audio

Une première journée qui rassure ! Pour Valtteri Bottas, Alfa Romeo a définitivement mis derrière elle les nombreux soucis rencontrés lors des premiers essais à Barcelone. Sur le circuit de Bahreïn, la journée de jeudi a permis à l'écurie italo-suisse d'engranger 120 tours et de dérouler un programme sans accroc. Du temps de piste précieux alors que celui-ci avait cruellement fait défaut en Catalogne, notamment à cause d'un marsouinage excessif constaté sur la C42.

Le travail fourni à l'usine ces derniers jours semble donc avoir porté ses fruits, alors que Valtteri Bottas et Guanyu Zhou se sont répartis les deux séances du jour à Sakhir. Le Finlandais a terminé septième de la feuille des temps et dresse un bilan positif.

"Tous les problèmes que nous avons eus à Barcelone semblent désormais derrière nous", se félicite-t-il. "C'est positif. Pouvoir faire ça en une semaine, pour l'équipe, c'était crucial de faire tous ces tours. Nous avons enfin pu travailler sur les réglages et trouver comment la voiture répond, ce qu'il lui faut, comment elle se comporte. C'était chouette de ressentir et d'observer tous les progrès au fil de la journée."

Alfa Romeo n'a pas seulement atténué le marsouinage dont était victime sa monoplace mais l'a totalement éradiqué à ce stade. Et c'est un certain soulagement qui est ressenti par toute l'écurie.

"Aujourd'hui nous n'avons pas eu de problèmes", confirme Valtteri Bottas. "Je suis plutôt certain que toute la grille roule avec des monoplaces qui ont un compromis au niveau des réglages. Nous sommes désormais dans une situation où ce n'est pas du tout un problème pour le confort ni pour la fiabilité. C'était plutôt positif."

"On cherche toujours à régler tous les problèmes, mais on ne le voit réellement qu'une fois que l'on est en piste. C'est aussi un circuit différent. Il y a des bosses différentes ici, et les vitesses sont plus élevées en ligne droite. Donc c'est bien de constater qu'il n'y a pas de problèmes. Je voyais certaines personnes nerveuses ce matin, qui espéraient que tout se passerait bien, et maintenant je vois des visages heureux."