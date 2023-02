Alfa Romeo garde son arceau atypique mais le renforce

Charger le lecteur audio

Alfa Romeo vient de présenter sa monoplace pour la saison 2023 de Formule 1, et la première chose que l'on remarque sur la C43 est que le design de l'arceau constitué d'une lame séparant des prises d'air symétriques a été conservé, après s'être retrouvé sous le feu des projecteurs au Grand Prix de Grande-Bretagne. La voiture de Zhou Guanyu s'était retournée dans un carambolage au départ et son arceau avait creusé une large fente dans la piste, avant que le bolide ne percute le mur.

À la suite d'une enquête du comité de conseil technique de la FIA (auquel participent les écuries), la fédération avait indiqué : "La réglementation, telle qu'elle est actuellement rédigée, permet aux équipes d'homologuer leurs arceaux avec des forces qui s'avèrent plus faibles qu'elles ne sont censées l'être. Cela peut mener au fait que l'arceau ne résiste qu'à des forces plus faibles que ce que souhaitait initialement la réglementation."

En conséquence, cette saison, le sommet de l'arceau doit être arrondi afin d'éviter qu'il ne puisse tailler l'asphalte. Le point d'application du test d'homologation doit désormais se situer à une hauteur minimale, et un nouveau test d'homologation a pour but de pousser l'arceau vers l'avant. Et ce n'est que le début : les exigences seront encore plus strictes pour 2024, lorsque les écuries auront eu suffisamment de temps pour s'y préparer… même si Alfa Romeo ne va pas forcément attendre si longtemps.

"Nous allons utiliser un arceau complètement différent", déclare Jan Monchaux, directeur technique, à Motorsport.com. "Cela reste une lame, la décision de modifier la réglementation a été prise à un stade où nous avions déjà pris des décisions stratégiques quant à quoi conserver ou non, et nous ne pouvions pas faire machine arrière, car c'était l'été. Et toutes les autres équipes étaient dans une situation similaire."

L'Alfa Romeo C43 et son arceau

"La FIA et les équipes se sont donc mises d'accord pour le faire en trois temps : le premier est en 2023, une contrainte géométrique d'éviter les extrémités affûtées et les choses comme ça en haut, afin qu'il soit plus dur pour l'arceau de s'enfoncer dans la piste. Pour 2024, il y a des règles supplémentaires et de nouveaux tests de charge plus exigeants, que tout le monde devra passer."

"Ce que nous avons décidé de faire, c'est d'anticiper la forme de notre arceau, d'investir du poids supplémentaire, afin de respecter les règles 2024. Parce que nous étions impliqués dans l'accident, nous ne voulions pas simplement respecter les exigences de 2023 mais faire un pas de plus en étant en règle pour 2024. Même si notre arceau sera probablement différent en 2024, nous avons fait un effort supplémentaire, car cela nous paraissait nécessaire, notamment vis-à-vis de nos pilotes."

Alfa Romeo conserve donc ce design d'arceau atypique, déjà aperçu à Hinwil en 2017 et 2018 lorsque l'écurie s'appelait Sauber, ainsi que chez Mercedes en 2010 puis Force India et Team Lotus en 2011. Jan Monchaux insiste toutefois sur le contraste entre les versions 2022 et 2023.

"La FIA aurait pu changer plus de choses pour 2023, mais c'était plus ou moins trop tard. À un moment, il faut être réaliste, on ne peut pas obliger les équipes, en août, à refaire un châssis pour la saison suivante. C'est trop tard. Alors ce sera encore une lame, mais c'est nettement différent de ce que nous avions. Elle est plus lisse, plus épaisse, plus solide."

"L'arceau original a fait son travail, les gens ont tendance à l'oublier : Zhou n'a eu aucune égratignure. Et maintenant, il ferait un travail encore meilleur, disons-le ainsi. Nous travaillons aussi très dur avec la FIA en vue de 2026 afin d'améliorer globalement la spécification de l'arceau, car il y a une marge d'amélioration pour la F1 au sujet des arceaux, pas que pour nous. Nous pouvons faire du meilleur travail à ce sujet pour la nouvelle réglementation de 2026", conclut Monchaux.

Propos recueillis par Adam Cooper