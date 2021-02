Comment Alfa Romeo a dépensé ses jetons de développement

Alfa Romeo vient de présenter sa monoplace pour la saison 2021 de Formule 1, la C41, évolution logique de la C39 de 2020 en raison du gel des châssis. Un gel qui permet néanmoins quelques modifications via l'utilisation de deux jetons de développement, et chez Alfa Romeo, on a donné la priorité au train avant de la monoplace.

"Nous avons décidé d'investir nos deux jetons pour un nouveau museau – la structure de crash est évidemment toute neuve aussi – principalement pour des raisons aérodynamiques", a détaillé Jan Monchaux, directeur technique Alfa Romeo, lors de l'événement. "Nous avons énormément travaillé la suspension avant, l'aileron avant et les tambours de frein, auxquels les gars ont consacré beaucoup d'efforts, ainsi que les déflecteurs. Nous nous sommes enfin occupés du fond plat, du diffuseur, des pièces que l'on ne voit pas forcément entre les pneus arrière. Dans ces zones, à cause du changement de réglementation, nous avons perdu beaucoup de performance au niveau du fond plat, du diffuseur et du tambour de frein arrière."

"Nous avons tout donné pour tenter de récupérer [l'appui] perdu, ce qui signifie qu'en retour, toutes les choses que je n'ai pas mentionnées sont très simplement conservées [depuis 2020]. Le châssis est le même, la boîte de vitesses est la même, tout comme la majeure partie de la suspension arrière, à cause de la réglementation. Pour un meilleur retour sur investissement, nous avons décidé de conserver quelques pièces supplémentaires comme les radiateurs et certains éléments de la carrosserie pour vraiment, dans le peu de temps que nous avions, avec les ressources que nous avions, nous concentrer sur les domaines censés apporter le meilleur retour sur investissement. Nous verrons dans quelques semaines si les décisions que nous avons prises sont les bonnes."

Jan Monchaux s'est ensuite épanché sur les modifications apportées au nez par rapport à la C39 : "Il s'agit de gérer le vortex Y250 généré par l'aileron avant ainsi que son interaction avec tous les déflecteurs et aubes de direction qui se trouvent derrière. Les changements que nous avons apportés à l'aileron avant nous ont permis de prolonger ou tirer avantage de ce que nous appelons la cape, cet élément qui émerge du museau, pour mieux contrôler la traînée des roues avant et la pousser un peu plus vers l'extérieur – c'est habituellement ce qu'essaient de faire les aérodynamiciens en F1."

"Il est certain que nous regardons ce que font les autres, aucune écurie de F1 ne le fait pas. Mais nous suivons nos propres critères et avons un concept d'aileron avant qui est désormais dans sa troisième année environ, et qui est relativement différent de la plupart des autres équipes. Cela ne veut pas dire qu'elles ont tort. Cela ne veut pas dire que nous avons raison. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais pour nous, cela avait du sens de faire ce nouveau museau."

L'Alfa Romeo C41 fera en tout cas ses premiers tours de roue lors d'un shakedown à Barcelone ce vendredi, avant de premiers éléments de réponse sur sa compétitivité lors des essais hivernaux et du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn.