Le mystère du plancher de l'Alfa Romeo F1

Lorsque Valtteri Bottas a effectué la première sortie de l'Alfa Romeo C43 à Barcelone, elle disposait d'un plancher complètement différent des rendus informatiques originaux de sa présentation.

Sur la vraie voiture, il s'agissait d'un bord beaucoup plus traditionnel par rapport à celui, radical et dentelé, qui avait été révélé le jour du lancement. En fait, le plancher dentelé était tellement unique qu'il ressemblait au genre de chose qui aurait pu être utilisé comme coupe-pneu dans Les Fous du volant.

L'absence de ce design audacieux a suscité une certaine intrigue quant à savoir si l'équipe avait délibérément montré un leurre pour distraire la concurrence pendant quelques jours, ou s'il s'agissait d'une conséquence involontaire d'une voie de conception envisagée très tôt mais abandonnée par la suite. Nous devrons peut-être attendre les réponses des responsables techniques lors des tests hivernaux pour connaître la vérité.

Ce qui est intéressant à propos de la solution dentelée vue sur la C43, c'est que même si elle semble hors norme pour une voiture de F1, il s'agit en fait d'une approche parfaitement acceptable dans le cadre des règles.

Il pourrait donc facilement s'agir d'un premier exemple de ce sur quoi l'équipe a travaillé lorsqu'elle s'est penchée sur les nouveaux changements de règles pour 2023, et il ne lui a peut-être pas semblé nécessaire de mettre à jour les rendus pour la présentation si elle avait pris depuis une direction différente.

Du point de vue de la légalité, le flap vertical et les neuf ailettes qui y sont attachées semblent obéir aux règles établies pour le bord du plancher et l'"ailette de bord", le flap vertical auquel elles sont ancrées étant soutenu par les supports qui sont également autorisés.

Outre le fait que les ailettes sont montées sur le flap vertical, il y a deux effets secondaires intéressants à noter dans cette solution. Premièrement, sur la gauche, nous pouvons voir que le volet offrirait un couloir pour le flux d'air entre le flanc du ponton et lui. Deuxièmement, à droite, nous pouvons voir que le flap est monté au-dessus du niveau du plancher (ligne jaune pointillée pour aider à montrer le décalage), avec les supports qui permettent au flux d'air de circuler vers l'extérieur du flap.

Pour l'instant, ce plancher n'est donc pas apparu sur la voiture, la version utilisée lors du shakedown étant une solution plus simple qui semble avoir beaucoup plus de points communs avec les designs vus en 2022. Cette configuration du plancher s'inspire également de l'ensemble de la grille, depuis les éléments de type Gurney apparus pour la première fois sur la Red Bull, jusqu'à l'ailette en forme de faux sur la Mercedes, en passant par la découpe arrière et l'ailette qui dépasse du dessous de la Ferrari.

Compte tenu des changements réglementaires pour 2023 et de l'importance des performances que procure cette zone, il est certain que nous assisterons à une véritable rotation de concepts sur le bord du plancher, et Alfa Romeo nous a déjà donné beaucoup de matière à réflexion...

Le bord du plancher de l'Alfa Romeo C43 lors du shakedown de Barcelone.