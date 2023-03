Le mystérieux plancher de l'Alfa Romeo était faux

Charger le lecteur audio

Alfa Romeo, l'écurie gérée par le groupe Sauber et basée à Hinwil en Suisse, avait été la première à présenter des images de sa véritable F1 version 2023 lors d'un événement qui se tenait à Zurich. Les images informatiques de la C43 avaient en particulier attiré l'attention pour le bord de plancher qui était dévoilé, ce dernier comprenant une série de neuf ailettes particulièrement intrigantes.

Toutefois, la voiture envoyée pour la première fois en piste du côté de Barcelone à l'occasion du shakedown utilisait au contraire une solution bien différente et plus traditionnelle. Cela avait alors été à l'origine de théories qui imaginaient qu'Alfa Romeo allait attendre les essais hivernaux de Bahreïn pour utiliser la solution vue sur ses images de présentation à un stade de développement plus avancé ou encore que ce plancher cranté était simplement une voie de développement qui avait été abandonnée.

Plus simplement, d'aucuns ont envisagé la possibilité que la structure ait simplement bluffé dans l'attente de la révélation de sa véritable solution dans cette zone cruciale des monoplaces de la génération actuelle.

Et ce sont plutôt ces deniers qui avaient raison puisque des sources haut placé au sein de l'écurie ont confirmé que le bord de plancher des images de présentation était totalement faux, et avait été placé sur la C43 virtuelle à la fois pour l'amusement des concepteurs mais également pour détourner l'attention des rivaux.

Une volonté qui peut d'ailleurs se lire dans le fait que, bien que le concept ait pu paraître extrême, il semblait acceptable sur le plan réglementaire. D'un point de vue légal, le flap vertical suivi des neuf ailettes qui y étaient attachées respectait a priori les règles concernant le bord de plancher et la désormais fameuse "ailette de plancher", le flap vertical auquel elles sont ancrées étant dans le même temps soutenu par des supports parfaitement autorisés.

En dehors des ailettes, deux aspects secondaires étaient à noter pour la solution : d'un côté, comme on peut le voir sur l'image de gauche ci-dessus, cela permettait la création d'un couloir pour le flux d'air entre le flap et le ponton. De l'autre, sur la droite ci-dessus, le flap était installé au-dessus du niveau du bord de plancher (symbolisé en pointillés jaunes) et les supports permettaient au flux d'air de circuler vers l'extérieur.

Comme tout exercice de leurre, le caractère a priori légal de la solution en renforçait sa potentielle crédibilité auprès des autres structures, même si dans la réalité Alfa Romeo n'a jamais eu l'intention de mettre en pratique une telle solution et encore moins de l'utiliser sur la piste.

