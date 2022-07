Alfa Romeo : un nouvel embrayage pour mettre fin aux problèmes

Charger le lecteur audio

En inscrivant 51 points lors de la première partie de saison, Alfa Romeo a réalisé son meilleur envol depuis 2012, lorsque l'équipe de Hinwil s'appelait encore Sauber. Cependant, tout n'est pas rose pour le Trèfle. L'équipe a été régulièrement touchée par des problèmes de fiabilité, totalisant déjà six abandons, et les pilotes Valtteri Bottas et Zhou Guanyu ont dû composer avec des problèmes d'embrayage au départ.

Ainsi, les deux hommes ont plus souvent perdu des places dans le premier tour que l'inverse. Mais l'arrivée au Grand Prix de France d'un nouvel embrayage développé par Ferrari, qui fournit l'unité de puissance, pourrait permettre à l'équipe de résoudre ce problème handicapant.

"Nous avons un nouvel embrayage ici [au GP de France], enfin !", se réjouit Bottas. "Nous le testerons aux essais pour la première fois mais c'est quelque chose sur lequel Ferrari travaille depuis assez longtemps. Maintenant, nous avons enfin quelques nouvelles pièces pour l'embrayage qui devraient empêcher les oscillations que nous subissons."

"Nous avons eu tendance à perdre des positions en moyenne au départ et ce n'est pas génial parce que le milieu de grille est si serré qu'une fois que l'on tombe derrière quelqu'un, on est coincé [derrière lui] pendant 20 tours. Ça ne facilite pas la vie. Donc j'espère que maintenant c'est bon."

Bottas précise que certains problèmes connus par l'équipe en 2022 ont été causés par des éléments qu'Alfa Romeo et Sauber, qui gère la structure, ne pouvaient contrôler : "Nous faisons tout ce que nous pouvons avec les ressources que nous avons et notre équipe a travaillé avec Ferrari de manière très étroite. Il y a aussi eu des problèmes qui ne sont pas liés à Sauber, il y a eu des problèmes qui ont parfois payé pour Ferrari. Donc ça concerne les deux parties."

Il ajoute que le matériel d'Alfa, différent de celui de Mercedes, lui a posé problème : "En début d'année, nous avions des lacunes du côté des outils. La forme des palettes d'embrayage, et tout le reste, était assez différente de ce à quoi j'étais habitué chez Mercedes, donc nous avons dû travailler un peu là-dessus. Mais maintenant, la cohérence avec les outils est en train d'arriver."