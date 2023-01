Alfa Romeo a trouvé son patron d'écurie pour la saison 2023

Charger le lecteur audio

Entrée dans une phase de transition avant l'arrivée d'Audi en 2026, l'équipe Sauber, qui continuera de courir en 2023 sous le nom Alfa Romeo, poursuit sa réorganisation. Après avoir nommé Andreas Seidl à la tête du groupe Sauber pour succéder à Frédéric Vasseur, la structure suisse a confié la direction de sa branche F1 à Alessandro Alunni Bravi, 48 ans.

Membre de l'équipe de direction de Sauber depuis 2017, il prend le titre de "Team Representative" et non celui de "Team Principal", mais l'écurie d'Hinwil assure que ses fonctions lors des week-ends de Grands Prix seront "comparables" à celles que l'on attend d'un directeur d'équipe. Alessandro Alunni Bravi sera sous la responsabilité directe d'Andreas Seidl et fera le lien entre les départements technique et opérationnel de l'écurie, qui alignera de nouveau Valtteri Bottas et Zhou Guanyu pour la saison à venir.

"Je suis heureux de confirmer la nomination d'Alessandro Alunni Bravi au poste de Team Representative, en plus de ses fonctions actuelles de directeur général du groupe", confirme Andreas Seidl, qui a pris ses fonctions le 9 janvier dernier. "Sa vaste expérience du sport automobile lui offre tous les outils nécessaires pour qu'il réussisse et sa connaissance de l'équipe, où il est depuis cinq ans, assurera la stabilité et la continuité de notre progression."

"Le fait qu'Alessandro représente l'équipe en Formule 1 me permettra de me concentrer sur la croissance du groupe et sur la préparation des défis et des opportunités qui nous attendent. Je remercie Alessandro d'adhérer à notre vision et lui souhaite la bienvenue dans ce nouveau rôle. Je suis convainu qu'il s'agit d'un renfort précieux pour ce qui est sans aucun doute, des pilotes au management en passant par chaque employé, une équipe très forte et capable de bâtir le succès de Sauber à l'avenir."

Alfa Romeo, qui présentera sa monoplace 2023 le 7 février prochain à Zurich, était la dernière écurie à ne pas avoir de patron clairement identifié après les nombreux mouvements observés durant l'intersaison.

"Je tiens à remercier Andreas et nos actionnaires pour leur confiance, et je réitère mon engagement à donner le meilleur de moi-même pour répondre à leurs attentes et représenter l'équipe de la meilleure des façons", confie Alessandro Alunni Bravi. "C'est un immense privilège de continuer à travailler avec un groupe de gens incroyables qui, depuis de nombreuses années, m'ont aidé à m'intégrer chez Sauber : ce qu'ils m'ont apporté pendant cette période me permettra d'accomplir cette tâche et de représenter l'équipe conformément à notre vision commune et à nos objectifs."

"Je suis pleinement conscient du travail qui nous attend et des défis qui se présentent à nous. J'aborde cette mission avec humilité, sachant que je suis au sein d'une équipe forte qui fera le travail, et avec la conviction que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour un avenir brillant."