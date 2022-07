Alfa Romeo renouvelle le partenariat avec Sauber pour 2023

Charger le lecteur audio

Le nom d'Alfa Romeo est revenu en Formule 1 via un accord de sponsoring titre avec Sauber lors de la saison 2018 avant que l'écurie suisse ne prenne officiellement le nom du constructeur transalpin à partir de la saison 2019. Dans les faits, l'entreprise Sauber gère l'écurie mais il existe un partenariat technique avec Alfa dans le cadre de l'accord global.

L'engagement entre les deux entités a toujours été présenté comme du long terme mais fait chaque année l'objet d'un réexamen qui se tient en général à l'été. Pour Reuters, le PDG de la marque italienne, Jean-Philippe Imparato, a révélé que leur aventure commune se poursuivrait au moins jusqu'en 2023.

"J'ai signé ce matin le renouvellement pour 2023", a-t-il déclaré. "Chaque année, en juillet, nous évaluons la situation. Si à l'avenir nous réalisons que nous ne sommes plus intéressés [par la F1] ou que nous n'avons pas de retours sur nos investissements, nous verrons quoi faire. Mais tout sera fait de manière ordonnée." L'équipe n'a pas fait de commentaire officiel.



Dans un entretien récent pour Motorsport.com, Imparato a évoqué la "double gouvernance" qui préside au fonctionnement d'Alfa Romeo en F1, avec la reconnaissance en tant que constructeur à part entière, notamment en termes de marketing, sans avoir à engager le niveau de dépenses d'autres marques.

L'Alfa Romeo C42 au GP de Hongrie

"Je pense avoir le meilleur retour sur investissement de la planète", avait-il ainsi lancé. "Cela peut être surprenant. Mais nous avons inventé avec nos collègues de Sauber un nouveau business model : il y a une double gouvernance entre nous. Nous le savons parfaitement, Frédéric [Vasseur] gère l'équipe depuis le début, et nous n'avons pas dévié, même si nous avons vécu des moments difficiles."

"Au nom d'Alfa, je les soutiens et j'active tout ce que je peux afin de soutenir ce développement. Pour moi, la démarche était la suivante : nous devons progresser année après année, course après course, même si nous avons des difficultés dans certains cas, et c'est tout."

Actuellement sixième du classement constructeurs, après avoir profité de la nouvelle réglementation pour retrouver un niveau de compétitivité intéressant, Alfa Romeo est dans l'actualité car Sauber semble devoir être lié à un possible rachat par Audi dans le cadre de l'arrivée du constructeur allemand en F1, prévue à l'horizon 2026 au moment de la nouvelle réglementation moteur. Un intérêt qui n'inquiétait pas Imparato.

"Nous ferons le point chaque année et nous déciderons pour l'année d'après. Je n'ai pas d'engagement irrévocable à long terme sur quoi que ce soit, faire cinq ans [de F1], etc. Donc, pour être clair, toute négociation sur le moteur et tout ce qui concerne le partenariat est mené par Fred Vasseur et Sauber, dans le meilleur intérêt de Sauber. Le meilleur intérêt d'Alfa Romeo est d'avoir un retour sur investissement et des progrès en matière de performance chaque année. C'est tout. Je dirais que le reste est complètement séparé."

Lire aussi : Les sponsors chinois se font attendre chez Alfa Romeo