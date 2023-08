Alfa Romeo tire du positif d'un Grand Prix sans points

Pour la huitième fois de l'année, Alfa Romeo n'a pas été en mesure d'atteindre les points. Au Grand Prix de Belgique, les C43 de Valtteri Bottas et Zhou Guanyu se sont davantage démarquées par leur livrée que par leurs performances sur la piste.

Classé douzième, à cinq secondes du top 10, Bottas s'est toutefois montré satisfait de la prestation de son équipe compte tenu de la nature du circuit de Spa-Francorchamps et de sa position reculée sur la grille de départ.

"Ça a été une course solide, j'ai été satisfait de notre rythme et de la stratégie que nous avons choisie", a indiqué le Finlandais, qui était sur une stratégie à deux arrêts au stand. "Dans l'ensemble, la course a été assez simple, il ne s'est pas passé grand-chose après le départ, quand je suis légèrement allé dans l'herbe pour éviter Yuki [Tsunoda] vers la droite."

"Bien sûr, le rythme étant très similaire pour de nombreuses voitures dans le peloton, ça s'annonçait difficile de progresser, surtout en tenant compte du fait que ce circuit n'est pas le plus adapté à notre voiture et de nos positions de départ. Il y a encore quelques points à améliorer, cela n'a pas été le week-end le plus facile au niveau de la gestion des conditions météo difficiles, mais nous avons fait quelques progrès."

Si Bottas a été brièvement vu dans le top 10 en course, avant d'effectuer son second arrêt de la journée, Zhou Guanyu n'a pas eu cette chance. Le Chinois a, pour la plupart du temps, flirté avec le fond du classement et s'est contenté de la 13e place à l'arrivée.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, sur la grille de départ

Interrogé sur sa performance, Zhou a évoqué un problème sur ses freins avant en début d'épreuve, qui l'a empêché de se battre à armes égales avec ses adversaires.

"C'était [une course] difficile. Un peu douloureuse, en fait, parce qu'au cinquième tour, j'ai eu une alerte de surchauffe sur les freins avant. Dès que j'étais proche des voitures, je bloquais les roues", a-t-il expliqué. "Ça allait mieux après le premier arrêt, je crois que l'équipe a enlevé quelque chose dans [les écopes] et il était plus simple de refroidir les freins. Le rythme était certainement meilleur. C'est dommage que nous ayons pris le risque [de faire des réglages] pour un temps sec, qui n'est arrivé que [dimanche] après que nous sommes partis du fond de grille."

Alessandro Alunni Bravi, le représentant d'Alfa Romeo F1, a lui aussi fait part de sa satisfaction : "Les deux pilotes et l'équipe ont réalisé une course solide. Nous avons été en mesure de gagner quelques positions sur la piste, de terminer près du top 10 et, plus important encore, de tenir le rythme de nos rivaux",

"Le point positif à retenir de ce week-end est que nous pensons avoir fait un bon pas en avant dans ces conditions météo et sur ce type de circuit, si l'on compare nos performances du week-end aux précédentes sur des tracés similaires. Bien sûr, nous savions qu'avec nos positions de départ, marquer des points s'annonçait difficile à la régulière ; néanmoins, les deux pilotes ont eu un bon rythme, et en matière de vitesse de pointe, ils ont été capables à la fois de défendre leurs positions et d'attaquer pour progresser dans le peloton."

Alors qu'AlphaTauri, lanterne rouge du classement général, est parvenu à inscrire une unité et ainsi à revenir à six points d'Alfa Romeo, les autres adversaires de l'équipe italo-helvète, Williams et Haas, ont également quitté Spa sans le moindre point.