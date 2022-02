Alfa Romeo sera "très proche" du plafond budgétaire en 2022

Charger le lecteur audio

L'an passé, la Formule 1 a mis en place un budget plafonné de 145 M$ (140 M$ cette année) pour réduire les écarts entre les plus fortunés, Mercedes, Red Bull et Ferrari en tête, et ceux au portefeuille beaucoup plus modeste. Une excellente nouvelle pour Alfa Romeo puisque cette limite lui a permis de se refaire une santé.

Bénéficiant déjà du soutien financier de la marque au Biscione, l'écurie peut désormais boxer dans la même catégorie que certains de ses adversaires grâce à l'attractivité de Guanyu Zhou, fraîchement recruté pour épauler Valtteri Bottas. En tant que premier pilote chinois de l'Histoire, Zhou peut motiver plusieurs firmes de l'empire du Milieu à investir dans son équipe et donc à aider Alfa Romeo à dépenser jusqu'à la limite autorisée par le règlement.

"Nous avons encore quelques négociations en cours du côté des sponsors mais je pense que nous serons très proches du plafond budgétaire", a confié Vasseur à Motorsport.com en évoquant la saison 2022. "C'est une énorme opportunité pour la compagnie, j'en suis convaincu. Je ne parle pas de la compagnie uniquement mais, même pour l'équipe, savoir que vous êtes à la limite, c'est une approche différente, une mentalité différente. Ce sera une bonne motivation pour tout le monde."

Guanyu Zhou a testé les pneus Pirelli 18 pouces à Abu Dhabi

L'amélioration des finances de l'équipe associée à l'arrivée de Bottas, ayant passé cinq saisons chez les Champions du monde Mercedes, comme nouveau leader rendent Vasseur optimiste quant aux opportunités se présentant face à Alfa Romeo à l'aube d'une nouvelle ère en catégorie reine.

"En F1, le processus est toujours discret parce que le recrutement est un plan de deux ans ou de trois ans, selon le gars que vous voulez", a ajouté le Français. "Ensuite, vous avez l'inertie sur la voiture. Ça n'a pas toujours été facile parce que nous avons eu quelques problèmes lors des deux ou trois dernières années, mais c'est comme ça. Nous savons parfaitement que si vous voulez obtenir des résultats, vous devez d'abord construire les fondations de la maison et y aller étape par étape ensuite."

Propos recueillis par Luke Smith