Alfa Romeo : Un GP "sans erreurs" qui a rapporté 22 points

Les deux Alfa Romeo ont terminé dans le top 5 du Grand Prix du Brésil 2019 de F1, au terme d'une course où l'écurie s'est montrée solide alors que, devant, les abandons et les incidents se succédaient. Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi ont en effet respectivement terminé quatrième et cinquième, les deux hommes gagnant après l'arrivée une position chacun grâce à la pénalité de Lewis Hamilton. Cela a permis d'assurer, au minimum, la huitième position du classement constructeurs et permet d'entrevoir la possibilité de revenir sur Racing Point, qui compte dix points d'avance à une épreuve de la fin.

L'écurie avait subi un coup dur au cœur de l'été, quand les deux monoplaces avaient été pénalisées après le Grand Prix d'Allemagne, terminé sur la piste aux septième et huitième rangs. Depuis le retour de la trêve estivale et avant Interlagos, la structure gérée par Sauber n'avait inscrit aucun point.

Lire aussi : Une avancée majeure pour un Grand Prix à Miami

"Vous pouvez mener le milieu de peloton, et s'il n'y a aucun incident devant, vous allez inscrire un ou deux points", a déclaré Frédéric Vasseur à Motorsport.com. "Ce genre de week-end, vous pouvez inscrire 22 points. C'est énorme. Nous avons payé l'addition à Hockenheim, puis nous avons eu trois ou quatre courses un peu difficiles. Aujourd'hui, nous avons fait le travail et j'en suis plus qu'heureux."

"Nous devons rester concentrés pour Abu Dhabi, mais pour garder la motivation de l'équipe et des pilotes, il est important d'inscrire des points. Lors des dernières courses, nous avons peut-être fait des erreurs au cours du week-end, mais ce week-end nous avons fait un travail solide sans erreurs et ça a payé. Il était important pour l'écurie d'obtenir de bons résultats avant la fin de la saison. J'étais probablement plus optimiste que les autres concernant notre résultat lors de la dernière course, car à certains moments le rythme était là. Mais c'est toujours bien mieux d'inscrire des points que d'avoir le rythme."

Même si Alfa Romeo aurait pu signer un podium au vu de la course, Vasseur n'était pas déçu de voir Pierre Gasly et Carlos Sainz finir devant ses troupes. "Bien sûr, on ne pouvait pas s'attendre au crash entre les Ferrari ou au [problème] moteur de Bottas, mais le plan était en place, au moins se battre à l'avant du peloton. Nous avons été surpris par Sainz et la stratégie avec le Safety Car, mais c'est la vie."

"Il ne faut pas refaire la course à nouveau et dire ce qui aurait pu se passer, parce que c'était un peu chaotique. Nous avons évité les erreurs, c'était le plus important, et avec un bon rythme du début à la fin. Antonio a été très bon, très solide, des trois premiers tours au dernier. Il a protégé Kimi à une ou deux reprises également. C'était du bon travail de toute l'équipe."

Avec Adam Cooper