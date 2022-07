Alfa Romeo : "Zhou coche toutes les cases"

Charger le lecteur audio

Zhou Guanyu est en progrès. Après avoir encaissé un 7-0 en qualifications au début de la saison, il a riposté face à son expérimenté coéquipier Valtteri Bottas en le devançant à trois reprises à Bakou, à Montréal et à Silverstone, avec ses deux premières Q3 à la clé, même s'il est repassé derrière en Autriche.

Zhou a par ailleurs obtenu la huitième place au terme d'une course solide au Canada, inscrivant quatre unités qui ont porté son total à cinq, et s'il reste très loin des 46 points engrangés par le Finlandais, le rookie chinois donne manifestement satisfaction à son écurie.

"Jusqu'à présent, nous avons fait un peu plus du tiers de la saison, mais nous avions au début l'objectif de passer en Q2, de marquer des points cette saison, etc", a expliqué Frédéric Vasseur (directeur de l'écurie Alfa Romeo) au sujet de sa recrue dans un entretien donné à Motorsport.com en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne. "Et il coche toutes les cases. Il est passé en Q2 dès la première course et a marqué un point à Bahreïn."

"Puis il a su progresser pas à pas, alors que nous avions des problèmes de fiabilité de tous les côtés. Nous ne le lui avons pas dit, mais je suis plus que satisfait qu'il ait marqué des points à Montréal, car il le méritait. Et jusqu'à présent, il fait du travail parfait, non seulement dans la voiture mais aussi en dehors, car il a un très bon esprit d'équipe, il est un très bon coéquipier, il apporte toujours de la motivation en plus à l'équipe, il a une attitude positive, et cela nous tire vers le haut. Même en matière de développement de la monoplace, il est désormais au niveau où il peut apporter sa propre contribution au système."

Frédéric Vasseur est satisfait de la collaboration de Zhou Guanyu avec Valtteri Bottas

Or, Zhou sera en fin de contrat au terme de cette année, et un pilote de la Sauber Academy attend avec impatience d'avoir sa chance : Théo Pourchaire. Candidat évident au titre de Formule 2, le Français de bientôt 19 ans occupe actuellement la troisième place dans l'antichambre de la F1 avec deux victoires à son actif en Course Principale.

Cependant, la manne financière mais aussi les performances de Zhou pourraient se dresser en travers de son chemin. "[Zhou] fait du super travail", insiste Vasseur. "Tout le monde est plus que satisfait de ce qu'il fait à ce jour. Pour moi, c'est une situation confortable d'avoir deux pilotes dans les tuyaux qui ont des bons résultats. Mais Zhou doit se concentrer sur lui-même."

"On verra à la fin de l'année [si Pourchaire sera prêt pour passer en F1]. C'est aussi ça, la situation confortable. Mais en tant qu'écurie de F1, je suis plus que concentré sur Zhou à ce jour. Pour l'équipe, c'est une saison très particulière et très cruciale pour différentes raisons. Et il est important que nous marquions des points et créions une dynamique très positive avec Zhou. Je me focalise entièrement là-dessus."

Propos recueillis par Erwin Jaeggi