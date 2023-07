Alonso appelle à changer les règles du shootout du sprint F1

Fernando Alonso prendra le départ de la course courte du samedi après-midi au Red Bull Ring depuis la sixième place sur la grille de départ, une place devant son coéquipier Lance Stroll, tous deux bénéficiant de la pénalité de Charles Leclerc.

Le double Champion du monde a estimé que le résultat obtenu par le duo Aston Martin était "une sorte de miracle", car le shootout en vue du sprint disputé sur une piste séchante avait selon lui mis en évidence une faille dans le règlement.

Normalement, les pilotes doivent utiliser un train de pneus mediums neufs en SQ1 et SQ2 avant de passer à un train de pneus tendres neufs ou usés pour la SQ3. Mais la pluie du matin – malgré l'apparition d'une trajectoire sèche – a fait que la séance a été déclarée "humide", ce qui a permis aux équipes de choisir librement leurs pneumatiques.

Lors de la SQ1, de 12 minutes, les pilotes se sont partagés entre les composés Pirelli intermédiaires, mediums et tendres. Mais les conditions plus fraîches ont fait que le pneu tendre, plus rapide, est devenu l'option privilégiée.

Cependant, les pilotes qui avaient accédé à la Q3 lors de la séance de qualifications du vendredi avaient déjà épuisé leur allocation de pneus tendres. Ils – y compris le duo Aston Martin – ont donc été privés de l'avantage d'un nouveau train de pneus tendres pour disputer la SQ3 ce samedi.

Alonso estime que cela a donné un avantage injuste aux équipes rivales qui n'ont pas été à la hauteur le vendredi, et il a donc demandé aux instances chargées de l'élaboration des règles de combler cette supposée lacune dans le règlement.

"Je pense qu'être dans les sept ou huit premiers avec les deux voitures est une sorte de miracle parce qu'avec les règles telles qu'elles sont actuellement, nous avions de vieux pneus à utiliser aujourd'hui en qualifications. Je comprends que lorsque le temps est sec, nous devons tous utiliser les mediums en Q1, les mediums en Q2 et les pneus restants en Q3."

"Mais dans ces conditions, le règlement vous permet d'utiliser n'importe quel pneu slick. Donc, il y a un gros désavantage pour les gars qui ont atteint le top 10 hier parce que nous avons utilisé tous nos softs. Nous ne sommes donc pas très satisfaits du règlement. J'espère que nous améliorerons le format du sprint. Cette année n'est qu'un test pour l'améliorer."

Alonso a ajouté qu'Aston Martin, qui lutte contre Mercedes pour la deuxième place du championnat constructeurs en 2023, ne devrait pas être exposé à des qualifications derrière des équipes théoriquement plus lentes.

Il a poursuivi : "Il est évident que nous nous battons pour de grandes choses au Championnat du monde, donc nous ne devrions pas être dans la position de nous qualifier aujourd'hui avec de vieux pneus si vous avez bien travaillé hier et que vous vous êtes qualifié pour la Q3."

"Nous ne devrions pas nous qualifier avec des conditions différentes de celles des pilotes qui n'ont pas atteint la Q3 hier. Mais de toute façon, la course sprint est plus tard. J'espère que tout le monde aura les mêmes pneus. Ce sera plus amusant."