Alonso : Aston Martin, le projet qui m'inspire le plus confiance

Fernando Alonso a signé au Canada le sixième podium de la saison, au volant d'une Aston Martin qui est clairement la surprise du début de saison. L'écurie n'était pas attendue à ce niveau mais s'est globalement posée en seconde force du plateau, même si elle peine à affirmer ce statut aux points face à Mercedes en raison des performances plus modestes de Lance Stroll.

À 41 ans, Alonso connaît donc une nouvelle jeunesse aux avant-postes en F1 et affiche une confiance importante. L'ancien pilote Renault, McLaren et Ferrari va même jusqu'à affirmer qu'il considère le projet Aston comme celui qui lui inspire, à l'instant T, la plus grande confiance de sa carrière. "Tout va bien. Pour être honnête, je ne me souviens pas d'une autre période de ma carrière où j'ai eu autant confiance en une équipe et en un projet", a-t-il ainsi lancé.

Malgré cet optimisme, Alonso ne sait pas encore s'il sera toujours pilote dans cette équipe le jour où elle sera potentiellement en mesure de jouer le titre. Mais dans l'idéal, il souhaiterait être dans le baquet à ce moment-là : "Comme il s'agit d'un projet à moyen et long terme, je ne sais pas si je piloterai."

Fernando Alonso devant Lewis Hamilton lors du GP du Canada.

"J'ai toujours en tête que oui, parce que tant que je me sens rapide et que je prends du plaisir, pourquoi m'arrêterais-je ? Mais pour l'instant, je profite."

À plus court terme, Alonso continue de viser une victoire en 2023, car il croit en la capacité d'Aston Martin à développer l'AMR23. "Je pense qu'il y a plus à venir. Je veux gagner une course cette année... la voiture va dans la bonne direction, donc d'autres opportunités se présenteront."

Le directeur de l'équipe, Mike Krack, estime qu'il ne manque pas grand-chose pour y parvenir : "C'est un défi parce que nous avons une voiture avec un pilote qui veut le faire, et nous ne sommes pas loin de le faire. Donc, c'est toujours très motivant et nous devons beaucoup nous battre pour réduire l'écart autant que possible pour les prochaines courses."

