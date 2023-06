Alonso a perdu la deuxième place avec un plancher "détruit"

La neuvième place de Fernando Alonso lors des qualifications du Grand Prix d'Espagne fait tâche. Lors des six premières manches de la saison, le pilote Aston Martin s'était immanquablement qualifié entre la deuxième et la sixième position, mais la séance catalane ne s'est pas passée comme prévu pour lui.

En Q1, Alonso s'est fait une frayeur dans le dernier virage et a dû passer par le bac à gravier à haute vitesse, ce qui a apparemment endommagé son fond plat. Il s'est classé 12e de ce segment, puis huitième en Q2 et neuvième en Q3.

"La Q1 a probablement tout compromis aujourd'hui, j'ai commis une erreur", relate l'Ibère. "Je suis allé sur la partie humide de la piste, j'imagine au dernier virage, car j'ai perdu la voiture. Et ça a été très coûteux car ces graviers ont complètement détruit le plancher. Ça fait d'autant plus mal que je n'attaquais même pas, ce n'était pas un tour d'attaque, c'était un tour de sortie des stands. Je suis donc déçu de ma performance aujourd'hui, j'espère pouvoir faire un meilleur dimanche."

Lorsque Motorsport.com lui demande s'il a senti une perte d'appui, Alonso répond : "La voiture bougeait de manière étrange dans quelques virages, mais on ne sait jamais si c'est juste le vent ou juste les conditions de piste."

Fernando Alonso (Aston Martin)

Le Taureau des Asturies a commis une nouvelle erreur dans son unique tentative en Q3, et il est convaincu que la deuxième place était "probablement" à sa portée, "même avec le plancher dans cet état. Car dans le tour de Q3, j'étais parti pour faire un 1'12"7 avant de sortir large sur la partie humide à l'extérieur du virage 10, alors quand j'ai vu que la deuxième et la troisième place étaient en 1'12"7, j'étais surpris. C'est pourquoi je suis optimiste pour demain, car la voiture semble avoir beaucoup de rythme."

Auteur de cinq podiums en six Grands Prix, Alonso n'a pas espoir de récidiver demain et adopte un objectif plus modeste. "La voiture paraît quand même compétitive, même avec des dégâts au niveau du plancher", souligne-t-il, alors que le régime de parc fermé n'autorise le changement de pièces que pour une spécification identique. "Alors si nous faisons la course parfaite, je reste optimiste pour les points."

"Je dirais que le top 5, le top 6 doit être possible depuis la neuvième place. Je me suis rendu compte que Checo partait derrière, alors c'est comme partir dixième et non neuvième car il va me doubler très vite, et à partir de là il faut que nous gagnions quatre ou cinq places. Ça va être compliqué, mais nous ferons de notre mieux."