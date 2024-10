Alonso a personnellement contacté Newey avant son recrutement

Malgré une fin de carrière qu'il sait irrémédiablement de plus en plus proche, Fernando Alonso est regonflé à bloc dans son ultime défi en Formule 1 chez Aston Martin depuis le recrutement d'Adrian Newey. L'emblématique directeur technique rejoindra l'écurie anglaise au printemps 2025 et se consacrera essentiellement au travail sur la monoplace 2026, conçue sous l'égide du futur cycle réglementaire.

Pour le pilote espagnol, la conquête d'un troisième titre mondial demeure possible et il ne cache pas avoir lui-même été proactif dans la volonté de travailler avec l'ingénieur qui a auparavant fait les beaux jours de Williams, McLaren et Red Bull.

"Quand il a décidé de quitter son écurie, j'espérais qu'Adrian nous rejoindrait", confie Fernando Alonso. "Au début, on rêve que ça puisse être une possibilité. Il y a eu quelques rumeurs avec différentes écuries et j'ai demandé à Lawrence [Stroll], à Martin Whitmarsh, et à plusieurs personnes dans l'équipe si nous avions contacté Adrian."

"J'ai même fini par le contacter. J'ai son numéro et je lui ai envoyé un message : "Quelle surprise ! Si jamais tu aimerais relever un nouveau défi, j'adorerais travailler avec toi un jour'. J'ai alors découvert qu'Adrian et Lawrence étaient en contact. Lawrence m'a tenu au courant des négociations. Quand Adrian a décidé de nous rejoindre, j'étais très heureux mais aussi très fier qu'il veuille travailler avec nous et qu'il croie en notre projet."

"Ça montre aussi ce que Lawrence peut faire, car lui seul peut faire certaines choses. Sa passion pour le sport automobile et sa vision pour Aston Martin sont sans limites. Je n'ai jamais rien vu de tel, quelqu'un d'aussi déterminé, d'aussi passionné. C'est une source d'inspiration pour tous les membres de l'équipe. C'est un privilège de travailler avec lui."

Fernando Alonso ne cache pas l'influence qu'a l'arrivée programmée d'Adrian Newey sur la manière dont il envisage la suite de sa carrière, lui qui a rempilé pour au moins deux saisons supplémentaires avec Aston Martin.

"Je mentirais si je disais que je n'y ai pas pensé", avoue-t-il. "Adrian arrivera au mois de mars prochain et se consacrera à 2026, alors on verra comment je me sens fin 2026 et si je peux continuer. Ce sera une décision que nous prendrons ensemble, avec l'équipe, avec Lawrence, avec Adrian."

"Pour moi, c'est une opportunité incroyable parce que piloter une F1 d'Adrian est quelque chose de très particulier, mais aussi parce que lorsque l'on travaille avec des gens de son calibre, c'est extrêmement gratifiant."