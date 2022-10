Plafond : Les zones grises font partie de la F1, selon Alonso

Charger le lecteur audio

Les rumeurs lancées au Grand Prix de Singapour ont été confirmées par la FIA lors de la publication des conclusions de l'audit des comptes 2021 des équipes de Formule 1. Il a été annoncé qu'Aston Martin et Red Bull avaient enfreint le Règlement Financier en 2021, la seconde équipe ayant également commis un dépassement "mineur" du plafond budgétaire.

L'affaire continue de secouer le paddock alors que les voitures font escale à Austin ce week-end pour le Grand Prix des États-Unis. Il est notamment question de l'avantage en matière de performance sur la piste qu'aurait pu obtenir Red Bull en dépensant plus que ce qui était autorisé l'an dernier (146,2 millions de dollars), d'autant plus qu'une partie des dépenses de 2021 a servi au développement de la F1 2022 de l'équipe autrichienne.

Invité à réagir lors de la conférence de presse sur le Circuit des Amériques, Fernando Alonso n'a pas cherché à blâmer Red Bull. À l'inverse, le pilote Alpine a estimé que l'écurie et toutes celles ayant gagné des championnats les années précédentes n'avaient fait qu'exploiter les failles des règlements de la FIA.

"Je pense que ça a toujours fait partie de la Formule 1", a-t-il affirmé à ce sujet. "Le plafond budgétaire est un nouveau thème que nous avons mis en place récemment mais, en ce qui concerne l'aérodynamique, il a toujours été possible d'explorer certaines zones grises. Tous ceux qui ont gagné des championnats ont toujours exploité cette zone grise, les autres équipes les ont ensuite copié pour finalement atteindre leur niveau, ou ce qui était autorisé pendant une ou deux courses a été interdit. C'est la nature de la Formule 1."

"Tous les Champions du monde s'aventurent dans la zone grise. Je ne me souviens pas d'une équipe qui ait gagné le championnat sans exploiter quelque chose ayant pris les autres équipes par surprise à un moment donné."

La FIA et Red Bull négocient désormais sur un accord d'acceptation d'infraction. Cet accord signifie qu'une équipe reconnait formellement avoir enfreint les règles et accepte par conséquent la sanction infligée. Williams l'a notamment signé en juin dernier, pour avoir soumis sa documentation 2021 après la date butoir.

Alonso a pour sa part indiqué qu'il laissait la FIA prendre les décisions appropriées puisqu'elle disposait de toutes les informations sur l'affaire, tout en faisant un parallèle avec l'accord passé avec Ferrari fin 2019.

"Ça a toujours été ainsi, il est difficile de savoir sans toutes les informations", a-t-il ajouté. "Ferrari a gagné [trois] courses en 2019 avec quelque chose qui n'était pas légal, je pense que nous le savions tous. Et rien ne s'est passé [ensuite], donc ils ont gardé ces victoires. Imaginez qu'ils aient gagné le championnat en 2019 avec ce moteur. C'est donc très difficile [de se prononcer]. Je pense que nous devons compter sur les personnes au pouvoir."

Vettel : La FIA doit faire preuve de transparence

Sebastian Vettel, Aston Martin

Très peu d'informations ont circulé depuis la publication de l'analyse de la FIA. Le montant du dépassement de Red Bull et même la nature des dépenses de l'équipe ont été gardés secrets pour l'heure. Une situation qui déplait à Sebastian Vettel, le pilote Aston Martin demandant à l'organe directeur plus de transparence.

"[La FIA] peut faire ce qu'elle veut, c'est elle la police", a indiqué le quadruple Champion du monde. "Nous vivons à une époque où la transparence devient de plus en plus non seulement légitime mais aussi normale. Je ne pense pas que la F1 devrait en être exclue, donc je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas savoir ce qui se passe."

"Ce que je veux dire, c'est que le mieux serait d'être transparent afin que tout le monde puisse voir ce qui s'est passé et que la police puisse décider de ce qu'elle veut faire. On fait les règles et on applique les sanctions en conséquence. Sinon, il y a beaucoup de gens qui parlent et qui spéculent, et je pense que cette époque-là appartient au passé."

Le silence des instances dirigeantes nourrit également les rumeurs sur le nom du Champion du monde 2021 : Max Verstappen a été sacré pour huit unités l'an passé, toutefois Red Bull encourt une pénalité sportive qui pourrait notamment se traduire par un retrait de points. Pour Vettel, il n'y a aucune raison de remettre en cause le sacre du Néerlandais, toutefois il a jugé nécessaire une rapide prise de parole de la FIA.

"Sur ce genre de choses, je pense que la FIA devrait prendre la parole et apporter des précisions très, très rapidement, parce que c'est stupide", a-t-il lancé. "Peut-être que vous avez raison ou non, mais je pense que personne ne doute que [Verstappen] est le champion de la saison 2021, donc..."