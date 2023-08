Alonso raconte les coulisses de son "dépassement du mois"

Fernando Alonso s'est aligné sur le cinquième emplacement sur la grille quand la pluie a fait son apparition au moment du départ de la course du GP des Pays-Bas 2023 de F1, alors que tout le peloton était chaussé de pneus slicks.

Le double Champion du monde, futur deuxième de la course, a d'abord contenu son compatriote et pilote Ferrari Carlos Sainz pour conforter sa position de départ. Il a ensuite pris l'avantage sur la Williams d'Alexander Albon dans le virage 2 avant de plonger en bas de la piste dans le virage 3. George Russell, qui était alors sur une trajectoire plus conventionnelle en haut du banking, n'a pas pu empêcher le pilote Aston Martin de passer et de prendre la troisième place derrière Lando Norris.

Alonso a déclaré que l'inspiration pour sa manœuvre était venue lors des essais du vendredi. "C'était lors de la première ou de la deuxième séance d'essais libres, il faisait humide et lors d'un des tours de sortie des stands, j'ai laissé passer quelques voitures sur la trajectoire normale et j'ai trouvé beaucoup d'adhérence à l'intérieur, en laissant simplement passer les gens."

"J'ai donc gardé à l'esprit, tout le temps, tout le week-end, l'éventualité d'une piste mouillée. J'étais prêt à réessayer et, pour être honnête, lorsque nous étions sur la grille et que les feux rouges se sont allumés pour le départ de la course, il y avait beaucoup de gouttes sur la visière."

"C'est la pire sensation que l'on puisse ressentir parce que l'on est prêt à commencer la course avec un pneu slick et on voit sur sa visière qu'il pleut. Vous n'avez donc aucune idée de l'adhérence que vous trouverez au freinage du virage 1 ou du virage 3."

Alonso dit avoir prévu que tout le monde serait précautionneux lors du premier tour sous la pluie dans ce virage incliné, d'autant plus que le haut est bordé par des bannières publicitaires peintes et donc forcément plus glissantes dans ces conditions. C'est ce qui lui a permis de réaliser ce qu'il estime être le "dépassement du mois".

"Je me suis donc dit que tout le monde allait être un peu prudent dans le virage 3 avec le niveau d'adhérence. De plus, juste à l'extérieur du virage 3, il y a de la peinture, donc il faut être un peu vigilant à cet endroit. J'ai donc pensé que la trajectoire intérieure pourrait fonctionner et oui, nous avons dépassé ces deux voitures. Ça devrait certainement être le dépassement du mois, à nouveau. J'espère."