Alonso réclame des changements après une saison 2026 qui a "tué" certains circuits

Double champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso continue de pousser pour une amélioration de la réglementation alors qu'il réfléchit à la suite de sa carrière dans la discipline.

Alonso devrait poursuivre avec Aston Martin la saison prochaine, mais il a publiquement semé le doute sur son avenir en raison de ses frustrations persistantes à l'égard de la réglementation technique 2026, qui privilégie une gestion parfois contre-intuitive de la batterie au détriment d'une attaque à pleine vitesse.

Des changements sont déjà prévus pour 2027 et au-delà, avec une évolution progressive vers une répartition de 60-40 entre puissance thermique et énergie électrique.

Ces modifications, qui comprennent notamment une augmentation du débit de carburant, devraient réduire la dépendance à l'énergie électrique et ainsi permettre aux pilotes d'attaquer davantage et de piloter de manière plus naturelle, plutôt que de devoir lever le pied dans les virages rapides pour récupérer de l'énergie.

Mais Alonso souhaite que les dirigeants de la F1 et la FIA continuent d'étudier d'autres évolutions. Il s'est récemment entretenu avec le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, pour lui faire part de son mécontentement.

Alors qu'Alonso dispose cette saison d'un package peu compétitif fourni par Aston Martin et Honda, ses discussions avec Mohammed Ben Sulayem sont également liées au projet de la fédération de revoir le mécanisme ADUO destiné à aider les motoristes en difficulté, comme Honda.

Fernando Alonso (Aston Martin Racing) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mais Alonso affirme que sa principale préoccupation concerne le spectacle en lui-même. Il exhorte ainsi les dirigeants de la discipline à continuer de chercher des solutions pour améliorer la formule actuelle, au-delà des changements déjà validés pour l'année prochaine.

"Nous sommes moins compétitifs que le reste du plateau, oui. Mais je ne pense pas que ce soit le point déterminant pour prendre ma décision", a déclaré Alonso à Bakou, interrogé par Motorsport.com sur ses discussions avec la F1 et la FIA. "L'année prochaine, il y aura déjà un changement avec le ratio 60-40, et cela améliorera les choses. Mais il y a peut-être encore d'autres éléments auxquels nous devons réfléchir pour continuer à améliorer les choses. C'est comme cela que je vois les choses."

"Comme je l'ai dit à Madrid, cela fait aussi partie de ma responsabilité. J'ai suffisamment d'expérience ici. Et je pense que nous venons tous des formules de promotion, du karting, de la Formule 3, de la Formule 2, où nous pilotons selon cet instinct de pilote qui consiste à aller vite : attaquer les virages et prendre certains risques."

"Et puis on arrive en Formule 1 et il faut un peu déconstruire ce qu'on a appris au cours des 20 dernières années de sa carrière. Il faut alors piloter d'une manière différente. C'est uniquement le cas en Formule 1."

"Il n'y a aucune autre discipline du sport automobile où il faut aller lentement pour aller vite. Cette année, nous avons eu de bonnes courses et de mauvaises courses. Et je pense que nous devons en tirer les leçons."

Le principal sujet de frustration d'Alonso concerne la manière dont certains des circuits préférés des pilotes de F1, notamment ceux comportant des virages rapides, ont été "neutralisés" par la réglementation : "Nous avions Silverstone, un circuit incroyable. Ce n'est plus amusant. Nous avions Spa, et c'était presque gênant de le parcourir. Eau Rouge, Suzuka, le 130R… Certains circuits ont été tués cette année."

Fernando Alonso a l'impression que certains circuits ont été "tués" par la réglementation 2026. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Donc, je pense qu'en tirant les leçons de cette année, il y a peut-être encore des enseignements à prendre en compte pour améliorer les choses. Et avoir un meilleur sport l'année prochaine. C'est le sujet de mes discussions actuelles avec Stefano [Domenicali, PDG de la F1], Mohammed ou les équipes en général."

Domenicali a régulièrement qualifié la saison 2026 d'incroyable pour la F1. Mais lorsqu'il lui a été demandé s'il existait un décalage entre le dirigeant de la F1 et les pilotes, Alonso a reconnu que la discipline se trouvait également dans une situation très favorable sur le plan commercial.

"J'ai tendance à être d'accord concernant le sport en général. Nous sommes dans la meilleure situation que nous ayons jamais connue", a-t-il déclaré. "La Formule 1 connaît une très forte croissance. De nouveaux fans arrivent. Certaines courses sont parfois amusantes à regarder. Tout cela."

"Je pense que les événements sont formidables. Si je prends le Grand Prix de Miami, c'est incroyable. J'emmène toujours ma famille à Miami. J'aimerais aller à Miami en tant que VIP, en tant que spectateur."

"Peut-être qu'au volant, surtout lorsque vous avez couru dans toutes les catégories ou que vous avez connu une autre Formule 1, il y a probablement un peu de frustration. C'est cette frustration que nous faisons remonter auprès de la discipline. Je suis peut-être plus direct et plus clair dans mes commentaires. Max [Verstappen] aussi. Certains pilotes sont un peu plus discrets. Mais je pense que nous ressentons tous la même chose."