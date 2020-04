Il y a 15 ans : le duel entre Alonso et Schumacher à Imola

Le début de saison 2005 de Formule 1 a été marqué par la domination de Renault, et en particulier de Fernando Alonso, qui a aitgagné deux des trois premières courses, pendant que Michael Schumacher faisait face à un manque de performance de la Ferrari F2004M et n'inscrivait que deux points en trois Grands Prix. Mais au retour en Europe, la F2005 était arrivée et marquait un net progrès pour la Scuderia.

À Imola, Schumacher confirme ce pas en avant en signant le troisième temps de la Q1 disputée le samedi après-midi. Mais les qualifications se disputent en deux parties, et le classement se fait au cumul des deux séances d'un seul tour rapide par pilote, la Q2 se déroulant le dimanche matin. L'Allemand sort de piste lors de son tour rapide en Q2 et se qualifie au 14e rang.

Devant, Kimi Räikkönen est en pole position mais subit une nouvelle panne mécanique sur sa MP4-20, laissant Alonso en tête jusqu'au retour d'un Schumacher déchaîné, qui a notamment repris 20 secondes à Jenson Button en 13 tours. De quoi laisser 12 tours au pilote Renault et au septuple Champion du monde pour s'expliquer, et livrer un duel qui deviendra emblématique de leur rivalité et aura droit à une deuxième manche un an plus tard.

