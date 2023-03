Alonso vise le podium après des qualifs "incroyables"

Charger le lecteur audio

Après avoir signé le meilleur temps des Essais Libres 2 et 3 du Grand Prix de Bahreïn, une semaine après des tests hivernaux prometteurs, Fernando Alonso et Aston Martin étaient attendus au tournant du premier juge de paix de cette saison 2023, à savoir la séance de qualifications inaugurale à Sakhir. Et si la bulle a quelque peu éclaté puisque les Red Bull et les Ferrari ont vite affiché le rythme qu'elles cachaient, la cinquième position de l'Espagnol sonne néanmoins comme un excellent résultat.

Au-delà de devancer les deux Mercedes, les perspectives de pouvoir viser plus haut en course sont importantes, alors que le rythme sur les longs relais a semblé potentiellement meilleur que celui des hommes de la Scuderia. Quand Motorsport.com a demandé à l'Espagnol si la bonne gestion pneumatique et le rythme solide qui semblent caractériser l'AMR23 pouvaient lui permettre de jouer le podium, Alonso a répondu en souriant : "Voyons voir, oui."

"Je ris parce qu'aller chercher un podium dès la première course... ça semble trop beau pour être vrai", a-t-il poursuivi. "Mais c'est sûr, de ce que nous avons vu jusqu'à présent sur notre voiture, et aussi historiquement, Aston Martin a une très bonne gestion des pneus. Donc oui, si nous avons une opportunité, c'est sûr, nous allons la saisir."

"Aux essais libres, nous savions que nous étions autour de la troisième, cinquième ou quatrième place", a ajouté le double Champion du monde de 41 ans. "C'était incroyable. Tout le week-end a été irréel pour nous. Ça semblait trop beau pour être vrai à chaque séance et à chaque performance de la voiture. Et puis en qualifications, nous nous attendions à être autour d'une demi-seconde derrière Red Bull, donc nous avons plutôt vu juste."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Alonso a déclaré qu'Aston Martin avait abordé la saison en estimant que Red Bull, Ferrari et Mercedes se montreraient "intouchables" et que l'équipe espérait avant tout pouvoir se hisser à l'avant du milieu de peloton.

"Encore une fois, cela me semble tellement étrange de dire que nous commençons P5 et que nous visons peut-être plus. Parce que nous pensions honnêtement que les trois premières équipes seraient intouchables cette année avec l'avantage qu'elles avaient l'an dernier, et que nous allions peut-être essayer de mener le milieu de peloton."

"Mais maintenant, nous nous disons que nous partons P5 et peut-être que nous allons nous battre avec les Ferrari pour le podium, donc c'est juste incroyable. Donc oui, continuons à travailler, gardons les pieds sur terre et exécutons la course de la meilleure façon possible. Pas d'erreurs, un bon départ, de bons arrêts, et on verra où on en est. Mais jusqu'à présent, nous vivons notre rêve."

Propos recueillis par Filip Cleeren