AlphaTauri révèle la date de présentation de sa F1 2020

Après 14 saisons de bons et loyaux services, ponctuées par trois podiums dont deux en 2019, le nom "Toro Rosso" va disparaître de la Formule 1 pour laisser place à "AlphaTauri", nom d'une marque de mode basée à Salzbourg et détenue par le groupe Red Bull. En dehors de cela et éventuellement des couleurs de la structure, rien ne va changer : l'usine principale sera toujours à Faenza en Italie, le motoriste sera toujours Honda et les pilotes seront ceux qui ont terminé la saison, à savoir Pierre Gasly et Daniil Kvyat.

Et pour lever une partie du mystère entourant l'identité visuelle d'AlphaTauri, il va encore falloir patienter un peu. L'équipe a en effet dévoilé sa date de présentation, fixée au vendredi 14 février 2020, à 19h, à Salzbourg. Cette présentation interviendra donc trois jours après celle de la Scuderia Ferrari, le 11 février. Selon toute vraisemblance, ces événements vont s'inscrire dans ce qui a récemment été mis en place et est désormais établi comme une semaine complète consacrée aux présentations des différentes livrées et/ou monoplaces pour 2020, juste avant le début des essais hivernaux de Barcelone.

N.B. : l'image illustrant cet article est un concept Motorsport.com réalisé par Camille De Bastiani.